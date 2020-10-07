Цього року стався справжній бебі-бум у знаменитостей-найпопулярніші артистки вирішили показати, як стали мамами

Під час карантину багато шанувальників своїх Фаворитів жартували, що їх чекає потік нових новин, пов'язаних з вагітністю зірок. І, схоже, не помилилися, адже тільки у вересні відразу 13 зірок заявили про те, як стали батьками. Хто вперше, а хто вже далеко не в перший раз, дивіться в нашій добірці.

Світлана Тарабарова стала мамою вдруге. Цього разу Тарабарова стала мамою дочки. Малятко з'явилося на світ 23 вересня. Про все сама Світлана розповіла в соціальній мережі і навіть назвала зріст дівчинки і вагу-54 сантиметри і 3,56 кілограма, проте не стала оголошувати ім'я дитини.

Джіджі Хадід стала мамою вперше. Всесвітньо відома модель в 25-років вже встигла прославитися і тепер збирається приділити увагу дочці, яку народила від 27-річного виконавця Зейна Маліка.

Біллі Лурд одна із зірок серіалів "Американська історія жахів" і "Королеви крику" вперше стала мамою, народивши сина. Про це стало відомо лише після народження дитини, адже Біллі Лурд ретельно приховувала свою вагітність до останнього.

Хоакін Фенікс і Руні Мара також Стали батьками вперше. Пара буде виховувати сина на ім'я Рівер. Первістка Хоакін Фенікс назвав на честь свого покійного брата Рівера, який помер 27 років тому від передозування наркотиками.

Ед Ширан вперше став батьком, розповівши про це в Instagram. Вже відомо, що гордий батько назвав дочку Лайрою Антарктикою. Тккже Ширан зазначив, що знаходиться з дружиною на сьомому небі від щастя.

У профілі артиста можна знайти миле фото з носочками його дочки і дитячого ліжечка. Поки що артист не хоче показувати дитину, щоб уберегти дружину від обговорень і сім'ю від пліток.

Анна Саліванчук-знаменита актриса серіалу "Одного разу під Полтавою" і фільму "Свінгери", а також актриса з серіалу «Свати» стала мамою вдруге 1 вересня. Анна народила сина і вже встигла показати відеоролик з пологів. Щоб продемонструвати, що народжувати не страшно, вона спеціально зняла цей запис, виклавши в Instagram.

Хіларія Болдуін і Алек Болдуін стали батьками після двох викиднів. Восьмого вересня пара заявила про народження сина. Хлопчик став уже п'ятою дитиною в сім'ї. І хоча четверо дітей вони виховують у злагоді і мирно, п'ята дитина їм далася дуже важко. Остання вагітність пройшла без ускладнень і Хіларія Болдуін народила здорового малюка.

Лейтон Містер-зірка серіалу» Пліткарка " разом з Адамом Броуді заявила про народження хлопчика. Це вже друга дитина пари. Первістком була дівчинка Арло Дей, якій вже чотири роки. Подружжя ретельно приховують особисте життя, тому фото маленького сина в соцмережах вони не публікують.

Фелісіті Джонс народила первістка від кінорежисера Чарльза Гарда. Пара зберігає особисте життя в стороні від камер, тому дитину публіка не побачить найближчим часом. Втім, стать малюка також не відомий. Про те, що Джонс вперше стала мамою, повідомили папараці, які сфотографували актрису 11 вересня під час прогулянки з коляскою.

Пенн Беджлі-один з головних зірок серіалу «Пліткарка» також став батьком вперие. Зараз чоловік дуже щасливий, адже попередні дві вагітності подружжя закінчилися викиднями. Чоловік з дружиною не розкриває стать дитини, оберігаючи того від зайвої уваги.

Хафтор Бйорнссон-знаменитий актор з "Гри престолів", який прославився за роль Григорія Клігана, став батьком вдруге. Крім сина, актор з "Гри престолів" виховує дочку Терезію від попередніх відносин.

Аманда Сейфрід і Томас Садоскі стали батьками також вдруге. Пара виховуватиме сина і трирічну Ніну.

Кевін Харт став батьком вчетверте, разом з дружиною Еніко Перріш вони оголосили це в мережі. Для моделі дівчинка стала другою дитиною, батьки назвали її Каорі Май Харт.

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