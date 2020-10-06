Відома українська актриса Ліза Василенко, яка здобула популярність після того, як зіграла в серіалі "Школа", розвеселила образом " чудовиська"

Молода артистка поділилася коротким роликом в Instagram, викликавши сміх і позитивні емоції у численних шанувальників, передає Politeka.net.

Так, на відеоролику зірка спочатку стоїть перед камерою в звичайному своєму вигляді, потім – різко нахиляється і пропадає з екрану. Через мить Ліза з'являється знову, але на цей раз її не впізнати – на актрисі похмурий наряд, її косички заплетені, колір помади на губах темний, а нормальні очі дівчини кудись "зникли".

"У кого перетворитися на Хеллоуїн?👇 🏽 🙊 🎃 ",- дурашливо запитує Василенко у своїх шанувальників.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від ᴇʟɪ ᴠᴀsɪʟᴇɴᴋᴏ 🐐 (@elizabethvasilenko) 6 жов 2020 о 5:36 PDT

Фанати негайно відповіли своїй улюблениці, викупавши її в лайках і хвалебних коментарях.

"Другий Вааааааау. ❤ ️ Круто круто 😻 що за трек? В короновірус Cute ♥️♥️♥️♥️♥️♥️ я прям злякалася! У ХАРЛІ КВІНН, ЯК У ШКОЛІ БУЛО, ТОБІ ДУЖЕ ЙШЛО!😍 ❤ ️ Кукла лялька Анабель ва ваууу💔 💔 воооу ❤ ️😍 🤡 з воно", - написали вони.

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Юна актриса поділилася новими знімками в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

22-річна красуня вирішила показати, що знаходиться в прекрасній формі. Для цього вона вибрала стильний образ зі світлих джинсів і трьох різних топів. Так, на першому знімку актриса позує сидячи біля вікна. Її топ більше нагадує білу хустку з темним візерунком, зав'язану на спині Лізи.

На другому фото зірка млосно сперлася на балконні двері і злегка розстебнула джинси. На цей раз на ній повністю білий топ, що відкриває її плечі, талію і плоский живіт.

Нагадавши, Ліза Василенко зі "школи" посвітила рожевим ліфчиком на терасі.

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