Золотий перетин допоміг фахівцям встановити, хто із зірок володіє найідеальнішою зовнішністю

Завдяки перетину експерти зробили пропорційний поділ і дізналися, у кого бездоганні риси обличчя, пише Politeka.net.

Отже, з'ясувалося, що актриса, колишня дружина Джонні Деппа, Ембер Херд володіє ідеальною формою носа. Орган на обличчі набрав 98% по симетричності.

Amber Heard, via http://net.photos Amber Heard, via http://net.photos by https://net.photos Hot Celebrities Gepostet von Celebrity Pictures am Freitag, 2. Oktober 2020

За Херд йде співачка Аріана Гранде - 97,7%, третє місце поділили - Тейлор Свіфт і Скарлетт Йоханссон з 97,1%.

Ariana Grande just shared a snippet of her new music, and boy, does it sound amazing. --> http://bit.ly/2D8T65A Gepostet von J-14 Magazine am Mittwoch, 25. März 2020

Ідеальна форма і розріз очей у Наталі Портман - цілих 99%, за нею слідує Скарлетт Йоханссон - 97,75%, далі - Белла Хадід - 97,65%.

Ідеальні губи у моделі і актриси Кари Делевінь - 98,5%, потім у Емілі Ратаковськи - 98,2%, третьою виявилася Кейт Мосс - 96,56%.

Kate Moss dressed in black nappa leather dungarees from the #FerragamoSS19 collection in a sultry editorial in the British Vogue. Gepostet von Salvatore Ferragamo am Montag, 20. Mai 2019

Хоч ці знаменитості і потрапили в список, як найкрасивіші дівчата у світі, все ж домоглися вони цього різними способами. Одні підтримують свою натуральну красу, а інші - за допомогою пластичних хірургів.

Так, наприклад Белла Хадід вдавалася до послуг фахівців і багато підправила на своєму обличчі, як і Емілі Ратаковськи, яка виправляла форму своїх губ.

До слова, Аріна Гранде виправляла ніс, який згодом вважається ідеальним.

Нагадаємо, Белла Хадід позувала в неробочій обстановці. На одному з таких кадрів зірка була не тільки без білизни, але ще і з фаст-фудом в руках, яким прикрила бюст.

"Я і мій буріто кажуть тобі залишатися спокійними! Не тільки заради себе, але і буквально для всього світу і всіх людей, яких ви любите...",- написала вона.

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