Золотий перетин допоміг фахівцям встановити, хто із зірок володіє найідеальнішою зовнішністю
Завдяки перетину експерти зробили пропорційний поділ і дізналися, у кого бездоганні риси обличчя, пише Politeka.net.
Отже, з'ясувалося, що актриса, колишня дружина Джонні Деппа, Ембер Херд володіє ідеальною формою носа. Орган на обличчі набрав 98% по симетричності.
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За Херд йде співачка Аріана Гранде - 97,7%, третє місце поділили - Тейлор Свіфт і Скарлетт Йоханссон з 97,1%.
Ідеальна форма і розріз очей у Наталі Портман - цілих 99%, за нею слідує Скарлетт Йоханссон - 97,75%, далі - Белла Хадід - 97,65%.
Ідеальні губи у моделі і актриси Кари Делевінь - 98,5%, потім у Емілі Ратаковськи - 98,2%, третьою виявилася Кейт Мосс - 96,56%.
Хоч ці знаменитості і потрапили в список, як найкрасивіші дівчата у світі, все ж домоглися вони цього різними способами. Одні підтримують свою натуральну красу, а інші - за допомогою пластичних хірургів.
Так, наприклад Белла Хадід вдавалася до послуг фахівців і багато підправила на своєму обличчі, як і Емілі Ратаковськи, яка виправляла форму своїх губ.
До слова, Аріна Гранде виправляла ніс, який згодом вважається ідеальним.
Нагадаємо, Белла Хадід позувала в неробочій обстановці. На одному з таких кадрів зірка була не тільки без білизни, але ще і з фаст-фудом в руках, яким прикрила бюст.
"Я і мій буріто кажуть тобі залишатися спокійними! Не тільки заради себе, але і буквально для всього світу і всіх людей, яких ви любите...",- написала вона.
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