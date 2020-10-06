43-річна українська співачка Камалія, дружина мільярдера Мохаммада Захура, приголомшила несподіваними кадрами

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала у власному городі. Від пишних зачісок і яскравих макіяжів - не залишилося й сліду, Камалія показала себе у всій натуральній красі за улюбленим заняттям.

Співачка з гордістю продемонструвала зібраний урожай стиглих помідорів.

"А ось і мій томатний урожай😉 Перед першою репетицією після "корони" встигла забігти на городик. Цього року помідорчики (і не тільки) вродили🍅 🥒 🌶 🧅 🥬", - повідомила вона у підписі.

Користувачі прийшли в невимовний захват, щедро нагородивши артистку компліментами в коментарях:

"Красиво! 👍Вам потрібно їх продавати: помідори від Камалії розметуть!"

"Краса. Господиня 👏"

"Камалія, ви прекрасні в будь-якому вигляді: і городниця, і медсестра, і співачка, і мама - одним словом красива, добра жінка"

"Ух ти!!! Чудовий у Вас городик і класний урожай!!! ❤️🍅❤️😍"

"Який урожай!! ви не тільки чудово співаєте, але і господиня відмінна!👍"

"Не дивно, що Захур полюбив таку чудову жінку, господиню, красуню і просто прекрасну людину! Поважаю!"

"Набридли ті пафосні фото зірок з голими сраками. А такі фото розкривають людину по-іншому. Такий затишок, чистота, простота. Приємно дивитися"

До цього ми повідомляли, що сім'ю Камалії наздогнала біда: всі її рідні, а також прислуга заразилися китайським вірусом. Сталося це в середині вересня. Зараз, за словами співачки, заразу вдалося перемогти.

"У мене захворювання протікає в легкій формі, у Захура і моєї мами в середньо-важкій формі, нянь наших дітей ми поклали в лікарню, - ділилася співачка. - І не кажіть мені, чому я без маски ходжу при дитині... Ми хворіємо всією сім'єю більше 10 днів. У Мірабелли слабкі ознаки коронавірусу, у Арабелли був кашель, була висока, а зараз субфебрильна, температура".

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