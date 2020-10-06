З'явилися нові кадри екологічної катастрофи на дні Тихого океану біля узбережжя Камчатка

Відео, яке записав дайвер Олександр Коробок публікує телеграм-канал Life Shot. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)

Дайвер заявив, що в шоці від побаченого:

"Все мертве! На мисі Наличево вода буро-коричнева з великими фракціями органіки в товщі. Бухта порятунку-майже все здохло і викинуто! Одні камені і капуста. Гротова-все! Немає їжака. Все здохло! За повідомленнями, отрута зафіксована на мисі зеленому. Така ж бура вода. І так, слизові обпалює. Написав, що бачив сам, мацав, нюхав. До останнього сумнівався, але не збрехали...",- передає слова автора відео телеграм канал.

Раніше повідомлялося, що пляжі Камчатки усипані мертвими нерп і восьминогами, а також морськими їжаками з обсипалися голками. Також в мережі користувачі пишуть, що вода пахне не океаном, вона в'язка, гірка і брудна.

Крім того, після контакту з водою на Халактирському пляжі у серфінгістів червоніють і опухають очі, у деяких виникає відчуття плівки і на час погіршується зір.

Пізніше в Мінприроди регіону взяли проби води, як виявилося проби показали, що гранично допустима норма фенолів у воді перевищена в два рази, по нафтопродуктах — в чотири рази.

СМИ публикуют видео, сделанные сегодня на дне Тихого океана у побережья Камчатки. Дайвер Александр Коробок несколько раз опускался на дно Тихого океана.



«Всё мёртвое. Бухта Спасения — почти всё сдохло и выброшено. Одни камни и капуста. Гротовая всё, нет ежа. Всё сдохло»-драйвер pic.twitter.com/SgsO7ksoS5 — ФедералПресс (@FederalPress) October 6, 2020

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