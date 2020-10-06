Солістка популярної української групи KAZKA Олександра Зарицька похвалилася фото в шовках

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала новий знімок у себе в Instagram.

"Червоний то любов ... У мене все навпаки, романтичний настрій постає не навесні, а тільки як листя починає падати, і люди отримують зі своїх гардеробів модні тренчі і шарфики 🍁 і осінь цього року така ласкава, ніжна, гуляй собі цілими днями, тільки й встигай міняти тренчі», - написала вона.

На опублікованому фото артистка відображена червоному шовковому халаті, розшитому зеленим бісером і паєтками.

Волосся співачки укладені хвилями. А природну красу підкреслює макіяж з акцентом на очі..

Олександра Зарицька просто приголомшила яскравим образом. Користувачі Мережі засипали артистку компліментами.

"Яке гарне волосся, губи, очі, ну коротше все», «Богиня», «неймовірно шикарна», «Сашааа», «дуже красива», "ти дуже красива", «красуня», - пишуть в коментарях вражені фоловери зірки.

Нагадаємо, що Олександра Зарицька в халаті і без макіяжу приголомшила домашнім виглядом: "де Сашка фарбується?".

Як повідомляла Politeka, Олександра Зарицька захопила новою зовнішністю, зірку не впізнати:»Ти просто космос".

Також Politeka писала, що Олександра Зарицька запаморочила голову новим образом і постройневшей фігурою: хороша чортівка.