Ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров викликав фурор полум'яною промовою та неочікуваними фото

Як передає Politeka.net, шоумен і журналіст виставив свіжі кадри в своєму мікроблозі в Інстагарм, на яких позував у лікарняному білому халаті і захисній масці, в оточенні медиків.

Комаров розповів у підписі, що привело його до лікарні.

"Сьогодні Міжнародний День лікаря (5 жовтня, - ред.). Зараз їду з Боярки, після роботи заїхав привітати лікарів Київської обласної дитячої лікарні... Хочу сказати кожному лікарю, провізору, медсестрі, санітарці та іншим медпрацівникам: я пишаюся вашою професією. Коли стикаюся з несправедливістю по відношенню до нашої медицини, недосконалістю, то часом шкодую, що мені вже 37 і лікарем я вже не стану (а таке бажання з'являється, коли хочеш щось змінити)... Спасибі, дорогі лікарі, що за невеликі зарплати робите справжні подвиги! Ви - герої", - заявив ведучий.

Користувачі відгукнулися в коментарях:

"Ми будемо стояти до останнього! 💪❤️"

"Діма найкраща людина. 😘"

"Діма! Ти чоловіче з великої літери, поки є такі як ти, є надія і віра в майбутнє!!!❤️"

"😥Діма, як завжди, чіпає серце ❤ ❤ "

Раніше ми повідомляли, фото Комарова в юності захопило мережу. До Дня вчителя Дмитро опублікував в Instagram архівний знімок, де він - 17-річний випускник школи. Хлопчина в чорному костюмі схилився над літньою усміхненою вчителькою, що сидить за столом в класі.

"Сьогодні День вчителя... я обожнював математику, тому що вчителька випромінювала тільки добро, позитив і була не просто вчителем, а практично родичем", - поділився ведучий приємними спогадами.

Нагадаємо, що Дмитро Комаров розбурхав українців жорсткою історією і кадрами:"який жах, бідні дівчата".

Також Politeka писала, що Дмитро Комаров вразив одкровенням, навіть Дорофєєва не втрималася: "з жахом дізнався, що...".