33-річна українська співачка Настя Каменських звернулася до своїх численних шанувальників із привабливою пропозицією

Як повідомляє Politeka з посиланням на Instagram виконавиці, Настя записала короткий відеоролик, на якому робила сміховинні гримаси в залежності від того, який анімований смайлик з'являється на екрані.

Відзначимо, на співачці була біла майка з коротким рукавом з дуже тонкої тканини, що дозволило фанатам гідно оцінити високі груди Насті.

"Спортивного інтенсиву почалося з пробіжки ☺ ️ а Ваше? Хто ще до нас не приєднався-переходьте за посиланням в закріплених сторіс "Rock Your Body", читайте інформацію і реєструйтеся☺️", – підписала ролик Настя.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від NK / Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 6 Окт 2020 в 12:44 PDT

Фолловери оцінили свіжий пост співачки і залайкали його, попутно залишивши безліч восторженнних коментарів.

"не що не гаворі Наскя красуня красуня 💋 неймовірно красива ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Солодка ви Така Любимка!!!!❤️❤️❤️😘🙏👍👏🌺 Сонечко😍 така мила 💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛 шкода, що я не Потап))) 👍Obviamente ya me e Unido 😍 😍 😍 " Мімімілаяяя 😘 😍 😍 🤍 🤍 🖤 🖤 Краса!ОДНА З НАЙКРАСИВІШИХ І МИЛИХ СПІВАЧОК!❤️❤️❤️❤️❤️❤️👍👍👍👍👍👍👍👍👌👌👌👌🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻ОБОЖНЮЮ ЇЇ, ВОНА ТАКА КЛЬОВА!😍😍😍😍😍😍😍👍👍👍👍👍👍🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹, – написали вони.

Раніше ми писали, що 33-річна українська співачка Настя Каменських викликала фурор яскравим знімком і бажанням допомогти шанувальникам позбутися зайвої ваги. Зірка опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в розтебнутій білій сорочці і такого ж кольору ТОПі-бюстгальтері. Настя без докорів сумління блиснула пікантними лініями відвертого декольте, млосно подивившись в камеру.

Мабуть, співачка приготувалася їсти, так як сиділа за столиком перед поки ще порожньою тарілкою.

У підписі Каменських заговорила якраз про правильне харчування під час відпустки. Як відомо Настя ініціювала спортивний інтенсив, який останнім часом активно рекламує у себе в Instagram. Схудла артистка хоче будь-що-будь поділитися з публікою зібраною інформацією, як їй вдалося позбутися від зрадницьких зайвих кілограмів.

Нагадавши, Потап і Каменських запалили на спекотній вечірці з Осадчою, Горбунов підтримав.

Ще Politeka писала, що Каменських у сукні-сорочці спантеличила несподіваним чином на відпочинку.

Також Politeka повідомляла, що безсоромна Каменських розстебнула сукню, посвітивши "вишеньками" в чорній білизні.