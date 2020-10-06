Екс-учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком, переможниця проекту Даша Ульянова показала незвичайний шпагат на машинах

Остання переможниця "Холостяка" Даша Ульянова продовжує розбурхувати публіку своїми витівками на відпочинку. Струнка гімнастка не приховує, що їй подобається показувати шпагат в найнесподіваніших місцях. Саме тому своєрідною фішкою спортсменки стали фото в Instagram з демонстрацією шпагату.

Даша вже відрізнялася розтяжкою, показуючи ту на лавці, біля стіни, біля басейну або на яхті. Також Ульянова продемонструвала повітряний шпагат біля фонтану і на природі. Саме тому Дашу називають другою Волочковою, яка отримала скандальну славу за недоречні витівки в публічних місцях.

Ульянова ж на новому фото в стилі Жана-Клода Ван Дамма розтягнулася в шпагаті на машині і знову зухвало нагадала про себе:

"Це фото заслуговує стрічки вдруге" - пише гімнастка.

Ось як реагують в мережі:

"Жан Клод Ван Даша👍 😂 🔥; Дааааша, на твої шпагати можна дивитися вічність, ще трохи і біжу на стрейчинг сама вже; бідний Макс , Слюнею напевно вдавився 😂; Максу чисто все одно, дитинко,у нього в триста разів краще дівчина,а Даші більше нічого показати, струм шпагат, а обличчя таке ж як і у всіх, особливого в ній 0; може вже вистачить шпагату; Волочкова номер два?; Як завжди шикарна🔥 😘 😘; класна 💕 💕 як сказала Бі макс 😉 агонь😉; а хто машини полірувати буде від подряпин?😀 😀 ; Хвилює одне питання 😂 як ти злазила?))); Вандам відпочиває!».

До цього Даша Ульянова розбурхала відвертою позою. У себе в Instagram красуня опублікувала свіже фото, на якому постала в досить спокусливому вигляді. Даша була одягнена в халатик. Вона сиділа на стільці-кушетці, закинувши ніжки. Особливої пікантності кадру надав той факт, що Ульянова задерла халатик, оголивши свої стрункі ніжки, і трохи відчинила, натякнувши на те, що під халатом нічого немає.

"Запізнитися на літак? Вміємо, практикуємо. Ох вже ці київські Затори. Але в будь-якій незрозумілій ситуації-найголовніше не панікувати, взяти себе в руки і спокійно вирішити ситуацію», - розповіла Ульянова, зазначивши, що таки дісталася до Одеси і тепер відпочиває в своєму улюбленому готелі.

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