Щоб українцям було зрозуміліше, як розпрощатися зі своїми грошима, влада створила навіть спеціальний калькулятор

Так, мова про "податок на розкіш" і транспортний збір, який очікує власників дорогих авто вже в наступному році, пише "Обозреватель".

Українці, вартість машин яких тягне на 375 мінімалок і більше, а також, у разі, якщо авто не старше 5 років, раз на рік повинні платити фіксований податок – 25 тисяч гривень.

Якщо раніше транспортний податок платили залежно від об'єму двигуна, зараз методику ускладнили. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства до 1 лютого опублікує на своєму сайті список автомобілів, за які доведеться платити додатково. Також чиновники розробили спеціальний калькулятор, який дозволяє розрахувати вартість машини.

За словами експертів, в цій системі є кілька істотних промахів. А саме, можлива технічна помилка - відомство може вказати не всі рідкісні авто, тим самим, комусь "пощастить".

Крім того, ускладнилося завдання і для українців – якщо повідомлення не прийшло, самостійно дізнатися, потрібно платити чи ні, складно.

Автоюрист Денис Коваленко зазначає, що платники податків звільняються від відповідальності у разі, якщо з якоїсь причини не отримали "лист". Але тим не менше податківці мають право нарахувати несплачену суму протягом трьох років. Так, якщо не заплатили в цьому році через неуважних податківців, цілком можливо, що в наступному доведеться платити вже 50 тисяч.

Раніше ми повідомляли, доходи бюджету України на наступний рік спрогнозовані Кабміном України виходячи з того, що доходи від податку на доходи фізичних осіб збільшаться на 19%, а ПДВ (внутрішній та імпортний) – на 21%.

Згідно з висновками економістів Центру економічної стратегії, для збереження макроекономічної стабільності і для того, щоб уникнути секвестру витрат, очікувані показники доходів бюджету необхідно переглянути, а дефіцит повинен скласти не більше 3% від ВВП.

Економісти попереджають, що запланований на наступний рік дефіцит в 6% ВВП – найбільший за останні роки (не рахуючи поточний рік). Подібний дефіцит створює істотні ризики для виконання бюджетних витрат.

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