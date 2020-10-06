Зірка шоу «Холостяк» потрапила в смертельну аварію
ДТП сталося на Кутузовському проспекті в Москві. Під "Гелендваген" Вікторії Короткової потрапив пішохід, пишуть в мережі.
39-річний Олександр Новіков від удару відлетів на зустрічку, де на нього наїхав "Ягуар". Від отриманих травм він помер ще до приїзду лікарів.
За словами очевидців страшної події, Короткова не могла вимовити і слова, у неї був шок, після чого почалася істерика. Вже відомо, що в момент перебування за кермом 24-річна брюнетка була тверезою, а пішохід проходив дорогу в недозволеному місці, а найближчий підземний перехід був всього в 150 метрах.
У Мережі вже з'явилося відео інциденту, на якому можна побачити автомобіль, який різко загальмував.
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Від сильного удару в іномарці спрацювали подушки безпеки, але дівчина, що знаходиться за його кермом, все ж отримала струс мозку і забої гомілок. Повідомляється, що під ранок дівчина покинула лікарню в супроводі правоохоронців.
"Я бачила, як накривали труп і клали в мішок. Це жах! Живого місця від людини не залишилося!» - висловилася одна з очевидців аварії.
Нагадаємо, Вікторія Короткова прославилася після участі в шоу «Холостяк» на ТНТ, в якому боролася за серце Єгора Кріда. Перемогти їй не вдалося.
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