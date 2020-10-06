Стало відомо, як українці ставляться до можливого підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги

Це випливає з опитування, проведеного експертами соціологічної служби Центру Разумкова, передає Politeka з посиланням на Українські новини.

Так, готові оплачувати комунальні рахунки в разі, якщо тарифи підвищаться, трохи більше половини опитаних респондентів, а саме 53,3%.

12,3% опитаних українців категорично проти такого розвитку подій, вони заявляють, що в разі підвищення тарифів платити перестануть взагалі.

Багато хто не знає, як надійдуть в даній ситуації, таких виявилося 34,4% із загального числа респондентів.

Видання повідомляє, що опитування було проведено з 17 по 23 вересня у всіх регіонах України, крім непідконтрольних Києву. Всього було опитано 1,2 тисячі осіб. Стверджується, що похибка вибірки не повинна перевищувати 3%.

Раніше ми писали, що підстави для подорожчання комуналки дійсно є. Про це заявив експерт з економічних питань Олег Педзін.

Експерт пояснив, що ціна на газ в Україні залежить від того, що відбувається на світовому ринку. І якщо там тарифи на газ почнуть зростати, то автоматично він подорожчає і для українських комунальних підприємств. А ось що стосується електроенергії, то на сьогоднішній день "Укренерго" поставляє електроенергію за фіксованими тарифами для населення.

За прогнозом експерта, цього року ціна на електрику швидше за все не зміниться.

"Тим більше, потрібно розуміти, що у нас на сьогоднішній момент тарифи на послуги ЖКГ вкрай політизовані. Однак до 25 жовтня ніхто нічого змінювати не буде. Дражнити електорат не буде ніхто. Думаю, що по газу ціна може змінюватися. Всі інші види платежів пройдемо без будь-яких цінових змін", - заявив Пендзін.

За його словами, підстави для підвищення комунальних платежів у 2021 році є. Справа в тому, що уряд збирається підвищити на 35% мінімальну зарплату. А в собівартості тарифів закладена заробітна плата.

"Якщо підвищується мінімалка на 35%, то автоматично рухається вся тарифна сітка. Як наслідок, різко збільшуються витрати на працю і на собівартість комунальних тарифів. Тому будуть подаватися пропозиції комунальними підприємствами про збільшення тарифів на величину витрат, які вони будуть додатково вкладати в заробітну плату», - підсумував експерт.

Вже в найближчому майбутньому для України можуть стати реальністю регулярні затримки з виплатами пенсій

Справа в тому, що платники заборгували Пенсійному фонду гігантську суму – двадцять з половиною мільярдів гривень. Більше половини її, близько 11 мільярдів, повинні фізичні особи-підприємці. Таким чином, платити пенсії поступово стає нічим.

Перш ситуацію до деякої міри рятувало Державне казначейство, позичаючи гроші Пенсійному фонду. Однак тепер він вже не може отримувати нові кредити, поки не розплатиться за старими.

В Україні запропонували скасувати оплату за транспортування і доставку газу. Відповідна петиція з'явилася на сайті Президента України.

"Ми жителі України, вимагаємо негайного скасування оплати за транспортування і доставку газу!",- йдеться в тексті звернення до Президента.

За словами автора петиції, у деяких людей автономне опалення і до газу не мають ніякого відношення.

"Так чому людина повинна платити за те, що не має? Навіщо платити за те, чим не користується?",- задається вона питанням.

Нагадавши, тарифи на комуналку, "Нафтогаз" оголосив українцям ціни на жовтень: як змінилися суми.

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