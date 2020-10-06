Атмосферний знімок, в якому передалася "ціла епоха", зі співачкою Аллою Пугачовою та іншими зірками сколихнув публіку

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок Примадонни в Instagram опублікували архівне чорно-біле фото, на якому постала щаслива Алла Борисівна, яка обіймала за плечі свою зовсім юну дочку Христину Орбакайте. Знаменитості знаходилися в оточенні відомих виконавців, у тому числі екс-вокаліста А-Студіо, нині покійного, Батирхана Шукенова і рок-музиканта Володимира Кузьміна, з яким у Пугачової був роман у 80-х.

Користувачі прийшли в невимовний захват, віддавшись ностальгії:

"Як молоді ми були..."

"Ой...які молоді всі!!!!Наша епоха!"

"Яке фото, настальгія на той час.❤️👏👏❤️❤️"

"Христина мало змінилася. Молодець"

"Ось це фото супер!!! Всі зірки зібралися разом і такі молоді!!❤️"

"Супер фото👍всі такі природні, молоді, аж колишні часи згадалися🤗"

"Ностальгія"

Нагадаємо, в одному з інтерв'ю Кузьмін зізнався, чому роман з Пугачовою тривав всього рік і що стало причиною для розриву.

"У нас був творчий союз, невеликий роман, не більше. Коли ми були разом, я писав їй пісні, вона їх з вдячністю виконувала, говорила, що це хороші і талановиті роботи. Але мені не хотілося бути в тіні Пугачової. Тим більше я - рокер, а з нею мені доводилося перетворюватися в попсовика. Я зрозумів, що як музикант деградую. Я - птах вільний. А з Аллою були правила. Але які для рокера можуть бути правила", - ділився своїми спогадами артист.

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