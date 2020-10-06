Українська виконавиця Ані Лорак, яка будує кар'єру в Росії, здивувала новим образом

Так, на відео, котре розмістила в Інстаграм одна з фан-груп зірки, співачка виконує свою відому пісню "Сопрано", передає Politeka.

Судячи з геотегу, співає вона цю композицію зі сцени в Москві, причому фанати в залі активно підтримують її, підспівуючи слідом за Лорак.

"Неймовірна енергетика🔥", - підписали ролик його автори.

Відзначимо, що Ані одягнена в темні обтягуючі штани і такий же темний піджак. На ногах співачки - туфлі на високих підборах.

Фанатів не залишила байдужою ця публікація співачки, вони залишили під відео коментарі та лайки. Однак, деяким не сподобався стиль Ані Лорак, а також її рухи на сцені. Деякі навіть порівняли її з Буратіно.

"І я дихаю цим повітрям - це і є щастя...Люблю 💕 💞 💝 😘 🤗 🌹 🌹 🌹 🔥 Буратіно💖 💖 💖 💖", - написали вони.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від 𝙁𝙖𝙣 𝙖𝙘𝙘𝙤𝙪𝙣𝙩 𝙤𝙛 𝔸𝕟𝕚 𝕃𝕠𝕣𝕒𝕜❤︎ (@__ani _ lorak_) 5 Окт 2020 в 12:53 PDT

Нагадаємо, шанувальники Ані Лорак помітили, що їх кумир помітно набрав вагу. Сама артистка пізніше прокоментувала це в своєму інтерв'ю.

"Я, зізнаюся чесно, набрала зайві кілограми за час самоізоляції. Зараз їх скидаю, активно працюю над собою. Під час самоізоляції я теж намагалася підтримувати себе у формі. Регулярно займалася спортом, але холодильник ж поруч...",- сказала вона.

Раніше ми писали, що Ані Лорак зізналася, що в найближчому майбутньому планує зробити тур по Україні. При цьому вона додала, що приїжджає на батьківщину досить часто, адже тут живе її сім'я.

Українці до такої заяви Лорак поставилися неоднозначно: деяким сподобалася така ідея, іншим - ні.

Нагадавши, Ані Лорак перебуває в особливому зв'язку з Лазарєвим ще з дитинства, визнання співачки.

Як повідомляла Politeka, екс-дружина молодого коханця Ані Лорак переживає нову драму.

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