Українці можуть отримувати пенсію від іншої держави

Про це повідомляє "Перший діловий" з посиланням на Пенсійний фонд України.

Це можливо в тих випадках, коли між Україною та іншою країною існує відповідний договір про виплату пенсії громадянину України цією державою.

Так, за наявності такого договору громадянин України повинен отримати пенсію від країни, в якій працював, за весь відпрацьований там час. Крім цього, в нашій країні йому нараховується трудовий стаж.

Щоб отримати пенсію потрібно мати не менше 20 років стажу.

Якщо ж українець трудився в країні, з якою Україна не уклала договір про пенсійне забезпечення, то час роботи в цій країні не зараховується йому до загального трудового стажу.

Країни, які платять українцям пенсії:

Португалія

Польща

Словаччина

Чехія

Болгарія

Литва

Естонія

Латвія

Іспанія

Нагадаємо, доходи Пенсійного фонду в січні-вересні поточного року склали 338,2 млрд грн, витрати - 355,4 млрд грн, а дефіцит - 17,2 млрд грн. Про це повідомляється на офіційній сторінці ПФУ в Facebook.

Власні доходи ПФ за січень - вересень склали 201,3 млрд грн (59,5% від загальної суми доходів), а кошти держбюджету - 136,9 млрд грн (40,5%).

Для порівняння: у січні-серпні 2020 року дефіцит ПФ становив 15,9 млрд грн.

Доходи Пенсійного фонду за січень - вересень 2020 року на 18,9 млрд грн (або на 5,9%) перевищили відповідний показник за 9 місяців минулого року (338,2 млрд грн проти 319,3 млрд грн).

Однак у поточному році зросли і витрати ПФУ, і його дефіцит.

Так, план з надходження коштів від сплати єдиного соціального внеску за січень - вересень 2020 року недовиконаний на 8,5% (або 16,9 млрд грн). План становив 198,4 млрд грн, а фактичні надходження - 181,5 млрд грн.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль про те, що через 15 років наша країна може опинитися в ситуації, коли не зможе виплачувати пенсії, оскільки кількість літнього населення буде дуже велика.

Крім того, він зазначив, що через плачевну демографічну ситуацію скоро кожен працюючий українець буде змушений утримувати двох пенсіонерів. Тому влада пропонує впровадити накопичувальну пенсійну систему, завдяки якій ще один вид пенсійних відрахувань може з'явитися наступного року.

Нагадаємо про дірку в Пенсійному фонді: українцям варто приготуватися до перебоїв з виплатами.

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