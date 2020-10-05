Пишногруда внучка російського актора Михайла Боярського Катерина похвалилася ідеальною фігурою, вбравшись в міні-сукню з сіткою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Я схожа на автокатастрофу, потворна, як колискова", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Катерина позує в прозорому топі і міні-сукні з сіткою ефектно вмостившись на кріслі. В руках дівчина тримає плюшеву іграшку, а на ногах видніються величезні черевики.

При цьому, відповідаючи одному з шанувальників, Боярська заявила:»експериментуй на мені".

"Як завжди-прекрасна», «занадто багато красивих фоток», «потужно», «ну просто гармата», "такі красиві, стрункі ніжки і такі великі і чорні черевики - я сподіваюся тобі неважко їх носити", - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що внучка російського актора Михайла Боярського Катерина здивувала красою, вбравшись в латексну спідницю і не тільки

"Я могла б бути твоєю дівчиною", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках внучка Боярського позує напівбоком, приховавши шостий розмір за оверсайз-футболкою.

» Катюха, ти чудова«,» як завжди – прекрасна«, "я згоден, сонячний Стрілець знаю не небезпечний», «вогонь, Малятко», "красуня", - пишуть її шанувальники.

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