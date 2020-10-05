Після того, як у нардепа Петра Порошенка підтвердили китайський вірус, стало відомо, що від хвороби постраждали ще десятки співробітників Верховної Ради

Про це повідомляє "Дзеркало тижня" з посиланням на свої джерела.

Так, мова йде про Китайський вірус. Хвороба підтвердилася у 49 народних обранців і 26 співробітників апарату Верховної Ради.

Пізніше вдалося з'ясувати, що одна зі співробітниць не змогла перенести хворобу і померла.

До цього ми розповідали, що у колишнього президента України Петра Порошенка госпіталізували в лікарню з важким діагнозом

Деталі про стан скандального політика розкрила його дружина-Марина Порошенко.

За словами дружини, Петра Порошенка помістили в одну з лікарень Києва. "У мого чоловіка двостороннє запалення легенів", - повідомила вона. Крім того, Марина заявила, що з китайським вірусом бореться їхня дочка.

29 вересня Петро Порошенко на своєму каналі в "Телеграм" повідомив, що у нього виявили "підступний" Китайський вірус. Лідер " ЄС " вирішив лікуватися в домашніх умовах, він пообіцяв на час хвороби відмовитися від робочих поїздок по Україні і порекомендував всім співвітчизникам берегти здоров'я під час епідемії.

Нагадаємо, що все більше життів забрав вірус у Києві, зараза не щадить навіть дітей: екстрене зауваження Кличка.

Як повідомляла Politeka, вірус у Дніпрі не на жарт розійшовся, тривожні дані: "у важкому стані...".

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