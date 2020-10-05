Знаменита супермодель Емілі Ратаковскі в бежевому бікіні показала фігуру у всій красі

Дівчина не є затятою любителькою спорту, а також не виключає шкідливих продуктів під час зйомки. Проте фігура Емілі залишається ідеальною і тіло дуже струнке. Розкриваючи секрети краси, дівчина підкреслює: вона просто ходить в сауну, проводить детокс організму і дуже багато рухається під час прогулянок.

На одному з фото, представленому в соціальній мережі Instagram на фан-акаунті, видно, як виглядає Емілі вдома. У бежевому бікіні і без макіяжу вона здатна вразити будь-кого.

Дівчина не тільки намагається зберігати природну красу, але ще і не відмовляється від «радощів життя». Вона іноді є фаст-фуд, любить червоне вино і вранці їсть круасани.

Ми також писали, що дівчина фанатично боїться пошкодити волосся і зіпсувати шкіру, тому доглядає за нею дуже ретельно, втім, на домашніх фото Емілі завжди дивує простим виглядом і скуйовдженим, сплутаним волоссям.

Роблячи селфі в дзеркалі, модель підкорила всіх знову затишним образом і жарким виглядом одночасно. Чорне бікіні вигідно виглядало на дівчині, яка показала себе в дзеркалі без макіяжу і укладок:

"Hermosa; Супер-красива ти і твій пупок; таку жінку взагалі не можна приховувати, створена для любові; яка солодка дівчинка; спасибі, потрібно більше таких кадрів; Малятко просто мрія; я думаю. Худіше вже нікуди!; О, чорт візьми, дівчинка, ось так треба спокушати; візьми. Думаю, мені доведеться це купити; Белліссіма🔥 🔥".

Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

Як Politeka повідомляла, що Ратаковскі без ліфчика повеселилася перед дзеркалом в томній позі