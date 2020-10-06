Багато знаменитостей виступають за природне старіння і пишаються зморшками

Ледь помітні або ж майже не видимі зморшки видають вік зірок в реальності. Хтось приховує їх під шаром косметики, хтось коле філери або ботокс. А є й ті, хто не ховає свої нібито недоліки і навіть показує з з гордістю.

Представляємо вашій увазі топ фото зірок, які показують себе справжніх, не бояться критики і навіть без макіяжу виглядають відмінно.

Алла Пугачова старанно ховає свою старість завдяки пластиці і множинним косметичним процедурам. Зірка тим не менш також часто показує себе без макіяжу, чим дивує мережу.

Ольга Сумська вважається фанатами чи не богинею, адже з природною красою виглядає дуже привабливо і постійно підкреслює: їй подобається виглядати просто і не химерно. Без косметики Ольга дивує досить молодим виглядом і підтягнутою шкірою.

Настя Каменських виступає за природність, про це вона одного разу розповіла в інтерв'ю:

"Я люблю зморшки. Серйозно: вважаю, що кожна зморшка — нагадування про прожите, вона робить жінку сексуальніше. Так що я принциповий противник ін'єкцій краси і всіляких поліпшень, вироблених за допомогою голки або скальпеля», - зазначала раніше Настя.

Пілінги, чистки, масаж та інші більш складні процедури робить зірка тільки у свого косметолога.

Віра Брежнєва дивує відразу двічі: то ідеальними образами без макіяжу, укладок і костюмів, то постарілим виглядом. Струнка співачка не приховує недоліків, але при цьому намагається продемонструвати, як можна їх приховати під шаром косметики. Втім, фанати сприймають зірку в будь-якому вигляді позитивно.

Не так давно Ольга Фреймут також розповіла, що її теж торкнулися вікові зміни.

"Зморшки-це мудрість, нехай будуть. Я користуюся хорошими кремами, але ін'єкції не колю принципово. Моя ікона стилю-королева Єлизавета. Можете уявити собі дев'яностолітню королеву на балконі, як вона махає рукою підданим, а обличчя у неї нерухоме від ботокса? Аристократи собі такого не можуть дозволити", - зазначила Фреймут.

Нагадавши, Віра Брежнєва несподівано скрасила дозвілля Помолоділого Кіркорова, Полякова оцінила: "красиві ноги!"

Як повідомляла Politeka, юна дочка Віри Брежнєвої в тісному ТОПі спокусила нічними кадрами: "Вся в маму».

Також Politeka писала, що Віра Брежнєва ошелешила словами про дочку і свою роль бабусі: "навесні їй виповниться...".