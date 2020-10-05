"Не може бути..."

Телеведуча і учасниця нового сезону "Танців з зірками" Ольга Фреймут висловила свої співчуття

Як передає Politeka.net, знаменитість зробила заяву у себе в мікроблозі в Instagram з приводу смерті 4 жовтня відомого японсько-французького модельєра Кензо Такада. У 81-річної легенди світу моди і парфумерії були ускладнення після перенесеного китайського вірусу.

Ольга виставила архівні кадри з інтерв'ю, що колись брала у Такада, який відвідав Україну.

"Від коронавірусу помер легендарний дизайнер Кензо Такада. Світлі спогади - ми з модельєром у Львові, він малює мій портрет... Стримана розмова, де кожне словосполучення - порада на життя. Царство Небесне...", - йдеться в повідомленні Фреймут.

Користувачі приєдналися до співчуттів:

"81 рік. Не від коронавірусу, а від ускладнень" - " а якби їм не захворів то трохи ще прожив би🙄хто знає..."

"А портрет покажете?"

"Жалко👼"

"О Боже (((світла йому пам'ять"

"Не може бути... Дуже шкода... Людина Легенда... 🙏"

Раніше ми повідомляли, конфлікт, що спалахнув між Фреймут і суддею проекту "Танці з зірками" Катериною Кухар, багато хто в мережі вважає постановкою, мовляв, для розігріву інтересу публіки.

Нещодавно у себе в Instagram телеведуча затіяла рубрику відповідей на питання. Одне з них стосувалося цього конфлікту.

"Взагалі, я не працюю за сценарієм, мені більше подобається імпровізація. Так тоді захотілося сказати. Ілля стискав мені руку, мовляв, не потрібно, не потрібно, тільки не це. Але я Каті сказала, і чомусь це всім запам'яталося", - відповіла Ольга.

Нагадаємо, що конфлікт Кухар і Фреймут: суддя "Танців «зважилася розповісти, що відбувається," вже п'ять років...».

Як повідомляла Politeka, щаслива Фреймут приголомшила фото зі своєю копією: "ніколи навіть не думала...".