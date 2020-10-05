Популярна українська співачка Тіна Кароль показала новий образ, який приміряла спеціально для танцювального шоу

Співачка порадувала фанатів новими кадрами зі зйомок чергового ефіру "Танців з зірками". Так, цього разу вона підкорювала публіку на зйомках в розкішній сукні з атласу з пікантним розрізом, що оголює ноги і вирізом на грудях від ательє українського дизайнера Olya Mak.

Образ Тіна вирішила доповнити акуратними босоніжками сріблястого відтінку, повністю зроблених з каменів від українського бренду Kachorovska. Кадри, на яких Тіна позує в новому образі, вона опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Плаття саме відпадне в цьому сезоні🔥; скромніше можна? Скромність прикрашає людину. Що через чур-то погано; ДиванТина😂 🤤 🤤; Вибачте звичайно ,але можна я буду цим диваном ?😍 🤤 ; Нескінченно готова дивитися на щасливу Тіну💘 💞; яке сонечко💛; ми дочекаємося білої сукні 🤍 💛 красуня; принцеса Белль💛; потрібно щось з грудьми робити а то як млинці; мама кішка❤; мої очі потрапили в рай? 😍 ; її злочин - її краса ' 🤤 Тіна Григорівна, ну хіба так можна? 🔥 😍 ", пишуть користувачі.

Як відомо, Тіна не показує в профілі нічого зайвого, а всі кадри, які публікує в стори відразу ж розлітаються по фан-сторінках. На головному акаунті зірки "фантіна" був також представлений милий ролик, на якому зірка побажала відмінного виступу для колеги Юлії:

"Наш котик😻 відео від Тіночки для @the_hardkiss ❤️", - сказано в повідомленні під роликом з Тіною і домашнім вихованцем – милою сірою кішечкою.

Ось що пишуть фанати:

"Як звуть цього котю? Взагалі-то у такої господині кіт повинен бути Золотий, як лев і з вусами в сметані; Цікаво кіт розуміє в кого на руках сидіти🤔 😂❤️; моя кішка так само сидить на руках) 2 секунди і все - до побачення 😁; кішечка народилася в сорочці...зірвала джекпот, куш...хтось ще мріяв бути її джекпотом....Ти мій джекпот....; Бусінка; у мене в точності такий як котик; Катейка прелість😍».

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