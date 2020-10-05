Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, показала стильний образ у чорній сукні

Гюль стала відома після того, як почала вести Instagram в новому стилі. Дівчина не показує зайвого, але із задоволенням демонструє свої образи з акцентом на бюст під час відпочинку. Бахарі постійно веселиться в ресторанах, модних закладах і кафетеріях.

Під час одного з таких вечорів вона показала незвичайне вбрання – чорне напівпрозоре плаття з сіточкою, в якому змогла вигідно підкреслити достоїнства і здивувати зміною іміджу. Гюль доповнила наряд акуратними прикрасами і завершила «лук» яскравим макіяжем з акцентом на очі.

"Нічого собі неймовірне; ти моя мрія 😍❤️; ти така красуня ❤️😍 🥰 😘 🌹; ти красива і фантастична♥; так красиво; que hermosa💕❤; @ gul_bahari ти просто приголомшлива! 😍 ; Виглядає так добре😍 💋 😘 😘 😘; жінка на мільйон доларів; ти така прекрасна; вау, така сексуальна картинка; ви виглядаєте чудово❤️❤️❤️; карколомний вигляд! 😍 ; Чудова красуня😻 🖤».

Не переходячи кордонів пристойності, Бахарі приміряє дані сукні і показує себе в них на відпочинку або просто в ресторані ввечері. Ефектна брюнетка вже не раз вражала такими образами, адже шостий розмір бюста прикрити досить важко, тому і здається, що дівчина робить акцент саме на ньому.

На одному з фото Гюль вдалося і справді вразити виглядом, адже вона з'явилася на селфі не в сукні, а в мереживах чорного кольору і навіть показала себе в білизні. Настільки рідкісний кадр не обійшли стороною фанати:

"вау чудово; якого розміру це @gul_bahari 💕; Ти така неймовірно красива💓 👑 💓 👑 💓; припиніть витрачати час даремно і очоліть свій клас👌; справжня жінка шикарна; люблю тебе❤️; так сексуально🔥 🔥; супер гаряче".

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