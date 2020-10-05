ПриватБанк ошелешив клієнта рішенням замість того, щоб вирішити його проблему

Про це у негативному відгуку, який з'явився на тематичному порталі Мінфін, написав незадоволений клієнт.

За словами клієнта, з його рахунку за кілька хвилин зникло більше 12 тисяч гривень, але державний ПриватБанк не зміг вирішити цю проблему.

Чоловік зазначив, що після зникнення грошей ПриватБанк взагалі вирішив заблокувати усі його картки.

"За 4 хвилини в приват24 вкрали бiльше 12ти тисяч гривень, якось зробивши поповнення невiдомих менi телефонних номерiв. Помiтив буквально хвилин через десять. Одразу набрав 3700. Пiсля майже пiвторагодинного очiкування- «почекайте пару хвилин, я займаюсь вирiшенням», приват24 та всi картки, як особистi, так i «ключi до рахунку» — просто заблокували", - продовжив незадоволений клієнт.

Підсумовуючи, він додав, що не надавав нікому пін-коди та особисту інформацію, за допомогою якої шахраї могли отримати доступ до рахунків.

"А тепер скажiть менi - навiть якщо би хтось вкрав- як, при такiй «чудовiй» системi безпеки коштiв ваших клiентiв- хтось мiг поповнювати якiсь там телефони з моiх карток без того, щоб мені приходили контрольні смс чи телефонували вiд банку про те, щоб впевнитись, чи то я роблю чи нi? 100% - як би на той момент там були не 12 тисяч, а, скажiмo 120000, то ви точно так спокiйно вiддали моi кошти шахраям, взявши своi «законнi» проценти", - емоційно написав клієнт у коментарях.

"Добрий день! Зі своєї сторони Банк гарантує високий рівень захисту коштів та персональних даних клієнтів. При цьому, хочемо наголосити, що Банк неодноразово попереджав та продовжує нагадувати про необхідність дотримання клієнтами простих правил. Персональні дані та одноразові паролі з повідомлень не можна надавати третім особам, навіть, якщо вони є співробітниками банку", - відхрестився під проблеми співробітник банку.

Нагадавши, Нацбанк вирішив жорстко карати за операції з картами, штрафів не вистачило: "Закон стосуватиметься..."

Як повідомляла Politeka, карти блокують через борги по комуналці.

Також Politeka писала, що депозит у Приватбанку обернувся крахом: "анулював всі відсотки за 7 місяців"