Корейська модель Кім Лі, яку називають копією американської ікони стилю Кім Кардашьян, показала груди в білизні
Зірка нерідко хвалиться формами в різних сміливих нарядах, повідомляє Politeka.net. Цього разу Кім опублікувала в сторіз Instagram гарячі кадри.
На маленьких відео модель, яка також є діджейкою і піаністкою, зняла себе поруч з музичними інструментами.
Знаменитість постала перед синтезатором, знімаючи себе в дзеркало. Модель одягла чорний ліфчик, що добре підкреслив її пишні груди. Золоті прикраси доповнили образ і додали яскравих акцентів.
Модель розпустила довге хвилясте волосся і підкреслила розріз очей ідеальними чорними стрілками - хороша до нестерпності.
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На іншому фото модель була в чорному ліфчику, з якого вистрибували груди. При цьому зірка спеціально показала настільки пишні принади в білизні, адже вона спустила сорочку.
Також ідеальна Кім Лі позувала в брюках-кльош.
Фото не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіз немає такої можливості.
Нагадаємо, Кім Лі постала в чорному топіку, коротка довжина якого дозволила оцінити стрункість талії і пружність животика.
Внизу топ підскочив на товстій гумці з російськими написами.
Також Кім Лі одягла красиву помаранчеву міні-спідницю з пікантною блискавкою посередині.
Раніше повідомлялося, що Кім Лі показалася в блискучій білизні, стоячи біля стіни з написами, які підсвічувалися. Волосся у моделі було розпущеним, а сама красуня дивилася прямо в об'єктив камери. Дівчина без сорому показувала свої ідеальні вигини і п'яту точку, стоячи в профіль до фотографа.
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