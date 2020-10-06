Популярна американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер спокусила формами в костюмі русалоньки
Зірка спокусила соковитими формами в яскравому костюмі, повідомляє Politeka.net. Шанувальники моделі в одній зі своїх фан-груп опублікували архівні кадри свого кумира.
Дані фото були зроблені в минулому році, коли на честь святкування Хелловіна, Кайлі вбралася в костюм сексуальної русалоньки. Тоді всі були вражені ідеальним образом красуні, мабуть, тому фанати вирішили нагадати про нього.
Зірка одягла ліфчик у формі черепашок, який ідеально сидів на пишних грудях і підкреслив їх. Красиві намистини доповнили ліфчик, а також сіточка.
Спідничка зеленого кольору нагадувала русалочий хвіст. Наряд мав довгий виріз, який оголив струнку ніжку.
Пекуча "наречена" Харламова роздражнила фантазію, обтягнувши пишний бюст корсетом: "Таке відчуття…"
"Ось це улов!": фото розпатланого Баскова на відпочинку викликало ажіотаж, навіть Галкін не втримався
Молода помічниця, яка народила від старого Петросяна, не витримала публічної прочуханки: "Зашкалює від таких..."
Українцям дозволили їздити без водійських прав, кому пощастило: "Згідно ПДР..."
Кайлі розпустила довге червоне волосся, як Аріель - персонажа відомого мультфільму.
Красуня одягла лінзи, що змінили колір її очей і підкреслила їх густими віями.
За вісім годин пост зібрав понад 16 тисяч лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі були підкорені настільки спекотним образом зірки і написали масу приємних слів, сподіваючись, що в цьому році Кайлі зможе також приємно здивувати, як у минулому.
"Королева", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер постала в сірому топіку, який, здавалося, може порватися на великих грудях. Принади виглядали прямо навіть якось нереалістично.
Довжина топіка дала помилуватися стрункою талією і плоским животиком знаменитості.
Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер позувала абсолютно без білизни, ефектно присівши напівбоком на камеру. Очі знаменитість вирішила приховати під окулярами, а на її тілі були наклейки у вигляді доларів США.
Нагадавши, шикарна Кайлі Дженнер в мереживі зігнулася, посвітивши пишністю
А ще Politeka писала, що Кайлі Дженнер прогулялася вулиці без штанів, сміливі кадри
Також Politeka повідомляла, що шикарна Кайлі Дженнер обтягнула пишності тонкою тканиною, засвітивши солодкі місця