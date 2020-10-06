Популярна американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер спокусила формами в костюмі русалоньки 

Зірка спокусила соковитими формами в яскравому костюмі, повідомляє Politeka.net. Шанувальники моделі в одній зі своїх фан-груп опублікували архівні кадри свого кумира. 

Дані фото були зроблені в минулому році, коли на честь святкування Хелловіна, Кайлі вбралася в костюм сексуальної русалоньки. Тоді всі були вражені ідеальним образом красуні, мабуть, тому фанати вирішили нагадати про нього. 

Зірка одягла ліфчик у формі черепашок, який ідеально сидів на пишних грудях і підкреслив їх. Красиві намистини доповнили ліфчик, а також сіточка. 

Спідничка зеленого кольору нагадувала русалочий хвіст. Наряд мав довгий виріз, який оголив струнку ніжку. 

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Кайлі розпустила довге червоне волосся, як Аріель - персонажа відомого мультфільму. 

Красуня одягла лінзи, що змінили колір її очей і підкреслила їх густими віями. 

За вісім годин пост зібрав понад 16 тисяч лайків і багато коментарів. 

Користувачі мережі були підкорені настільки спекотним образом зірки і написали масу приємних слів, сподіваючись, що в цьому році Кайлі зможе також приємно здивувати, як у минулому. 

"Королева", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер постала в сірому топіку, який, здавалося, може порватися на великих грудях. Принади виглядали прямо навіть якось нереалістично. 

Довжина топіка дала помилуватися стрункою талією і плоским животиком знаменитості. 

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер позувала абсолютно без білизни, ефектно присівши напівбоком на камеру. Очі знаменитість вирішила приховати під окулярами, а на її тілі були наклейки у вигляді доларів США.

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