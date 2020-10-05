Що потрібно знати пільговикам

Скоро в Україні на одного працюючого припадатимуть двоє пенсіонерів

Про це під час виступу перед студентами у Львові заявив глава Кабміну Денис Шмигаль, передає Корреспондент.

За його словами, через падіння працездатності через 15 років держава не зможе платити українцям пенсії.

"Нація старіє. Є проблема з людським капіталом. Україна як частина старої Європи не відтворює своє населення. Це звичайна математика і економічна демографія", - попередив Шмигаль на зустрічі зі студентами.

Він також попередив, що через плачевну демографічну ситуацію скоро працюючий українець буде змушений утримувати двох пенсіонерів. Тому влада пропонує впровадити накопичувальну пенсійну систему, завдяки якій ще один вид пенсійних відрахувань може з'явитися наступного року.

Раніше ми розповідали, що в ПФУ відзвітували про початок фінансування пенсій у жовтні. У відомстві підкреслили, що на виплати вже було направлено 1,2 млрд гривень.

"1 жовтня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій жовтня. На пенсійні виплати спрямовано 1,2 мільярда гривень", - йдеться в повідомленні.

Як нагадують у Пенсійному фонді, що виплата пенсій буде проведена у визначену кожному українцю дату виплати в установленому порядку.

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