Олена Шоптенко відреагувала на дискваліфікацію її з Олегом Винником пари з шоу " Танці з зірками»
Пара другий ефір поспіль не вийшла на паркет. Винник сказав, що йому вже краще, але репетирувати він ще не може, оскільки офіційно вийти з режиму самоізоляції зможе тільки наступного четверга. Шоптенко ж як і раніше важко переносить хворобу - з кашлем і температурою. Лікарі не дозволяють їм танцювати.
Згідно з правилами, після другого пропуску пару дискваліфікують, що і було зроблено під час шостого ефіру.
Відзначимо, багатьом таке рішення здалося несправедливим, адже пара пропустила ефір не по своїй волі. У мережі піднялася ціла хвиля обурення.
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Олена Шоптенко ситуацію прокоментувала дуже лаконічно.
"На жаль", - написала вона на своїй сторінці в Instagram.
Не витримала і покинула шоу раніше хореограф Ілона Гвоздьова.
"Оленчик, зате тепер всі переможці минулих сезонів сидять по домівках і дали дорогу і шанс іншим хлопцям перемогти. Тепер ми точно їм не заважаємо все. Ні ти, ні я, ні Женя Кот", - написала вона.
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