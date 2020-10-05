Відома українська співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва роздяглася заради спекотної фотосесії

Для красуні немає особливих труднощів зніматися у відвертих фотосесіях, про що свідчать численні "голі" знімки Даші, які можна знайти в Інтернеті, пише Politeka.net.

Цього разу зірка опублікувала гарячий кадр у своєму Instagram. Співачка позувала з оголеними грудьми, прикривши найпотаємніше чорними квадратиками.

На моделі можна помітити поясок для панчіх, самі панчохи і трусики.

Красуня витягнулася на спинці дивана, засвітивши свої бездоганні вигини.

"@nickyashika я пишаюся тобою, маленький великий геній🖤 кожен ривок, це не тільки наш сенс. Я вірю, що мистецтво - це панацея для тих, хто ще людина. Ми - люди. Ми - мистецтво!",- написала артистка.

За 10 годин пост зібрав понад 25 тисяч лайків і багато коментарів.

"Йошкін кіт 🥱", "Сексафон", " о, боги💥💥💥", "🔥🔥🔥🔥🔥 Ой Даша!!!", "Лю", " як блін жити, коли є на стільки красиві і впевнені в собі жінки😭😭👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻", "Браво фотографу за те що розкрив і показав Дашу такою ніжною , глибокою , і красивою. P. S мені шкода людей які бачать тут тільки siski", " як же ви прекрасні!😍 ", "Офігенна!❤ ️ ", "Блін, Даша!!!! Яка ви крута 🔥 🔥 🔥обожнюю😍 😘❤", "Даша❤️", "та Даша вмієте ви заінтригувати", " в наступному житті хочу стати чорненьким прямокутничком😊"," огооо 🔥 здається це одне з кращих фото♥️♥️♥️♥️", "за мистецтво 🥂", " Даша, ви чарівна і приголомшлива красуня.Шикарна Дівчинка!🌷🌷🌷💟💟💟💟💟💟💟", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що повністю роздягнена Астаф'єва захопила засмагою: "Даша, караул!".

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