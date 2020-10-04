Популярна українська співачка Мішель Андраде посвітила дивовижною фігурою в крихітному купальнику
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Хм ... а чому б і ні", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Андраде позує в крихітному купальнику, ефектно присівши на камеру. Образ красуня доповнила ідеальним макіяжем і манікюром. На задньому тлі видніється стілець. Руками при цьому красуня тримається за руки.
Уточнимо, що кадри знаменитість викинула у себе в Сторіс, позбавивши своїх фанатів можливості що-небудь сказати.
Брежнєва втомилася мовчати і видала правду про зради Меладзе: "Погулювати з Ерікою... спасибі, відкрили очі"
Молода коханка Бреда Пітта в плямистому ліфчику втерла ніс Джолі: "Яка фігура!"
Розповніла Лорак в тісній сукні з блискіток показала свою фігуру: "Ого, великі..."
Помолоділа Пугачова і Галкін викликали фурор спільним виходом у світ: "Максим виглядає старшим за Аллу"
До цього ми розповідали, що співачка Мішель Андраде похвалилася нереальною фігурою, вбравшись в один купальник
"Люблю атмосферні відосики вам в стрічку залишати💜 Давно хотіла залити, ловіть», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах позує в облягаючому купальнику, ефектно демонструючи розкішну фігуру з різних ракурсів. При цьому сама знаменитість елегантно заглядає в кадр, даруючи своїм шанувальникам ідеальну посмішку.
Нагадаємо, що Мішель Андраде блиснула принадами в "невидимому" корсеті:»яка дама".
Як повідомляла Politeka, Мішель Андраде застукали в пориві пристрасті з відомим красенем, спекотні кадри:»Хороша чортівка".
Також Politeka писала, що фаворитка Потапа в рваному ТОПі змусила дочку репера вигукнути: "Боже! Хто це...".