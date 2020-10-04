Популярна українська співачка Мішель Андраде посвітила дивовижною фігурою в крихітному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Хм ... а чому б і ні", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Андраде позує в крихітному купальнику, ефектно присівши на камеру. Образ красуня доповнила ідеальним макіяжем і манікюром. На задньому тлі видніється стілець. Руками при цьому красуня тримається за руки.

Уточнимо, що кадри знаменитість викинула у себе в Сторіс, позбавивши своїх фанатів можливості що-небудь сказати.

До цього ми розповідали, що співачка Мішель Андраде похвалилася нереальною фігурою, вбравшись в один купальник

"Люблю атмосферні відосики вам в стрічку залишати💜 Давно хотіла залити, ловіть», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах позує в облягаючому купальнику, ефектно демонструючи розкішну фігуру з різних ракурсів. При цьому сама знаменитість елегантно заглядає в кадр, даруючи своїм шанувальникам ідеальну посмішку.

Нагадаємо, що Мішель Андраде блиснула принадами в "невидимому" корсеті:»яка дама".

Як повідомляла Politeka, Мішель Андраде застукали в пориві пристрасті з відомим красенем, спекотні кадри:»Хороша чортівка".

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