Популярна мексиканська модель журналу Playboy Кассандра Сьенега похвалилася ідеальною фігурою в облягаючому боді

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Бікіні було трохи тісно, але я змусив його працювати", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Сьенега позує в тісному бікіні, ефектно демонструючи розкішну фігуру з різних сторін. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Чорт, ти змушуєш мене дивитися на це", "гаряча крихта», «дуже мило виглядаєш», «божественний вигляд», «крута», "ось це малятко", - пишуть вони.

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Пишногруда безсоромниця позувала на балконі, позаду неї виднілися дерева. Кассандра оголила свої пишні груди і навіть не намагалася її прикрити руками. Модель блиснула бюстом у всій красі, і не дарма, адже соромитися нічого-форми у неї просто досконалі. Правда, Сьенега прикрила найпотаємніше двома грайливими сердечками.

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