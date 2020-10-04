Популярна мексиканська модель журналу Playboy Кассандра Сьенега похвалилася ідеальною фігурою в облягаючому боді

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Бікіні було трохи тісно, але я змусив його працювати", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Сьенега позує в тісному бікіні, ефектно демонструючи розкішну фігуру з різних сторін. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

View this post on Instagram

My @fashionnova bikini was a bit tight but i made it work 😂 FashionNovaPartner

Популярні новини зараз

Задоволена Орбакайте похвалилася кадрами відпочинку з дочкою, Кіркоров оцінив: "Улюблені"

Молода коханка Бреда Пітта в плямистому ліфчику втерла ніс Джолі: "Яка фігура!"

У ПриватБанку ошелешили рішенням під час карантину і порадили міняти банк: "карти для виплат..."

"Чоловік розбився, а дружина втратила дитину": фатальна ДТП на трасі Київ-Одеса, фото
Показати ще

A post shared by CJ SPARXX (@cjsparxx) on

"Чорт, ти змушуєш мене дивитися на це", "гаряча крихта», «дуже мило виглядаєш», «божественний вигляд», «крута», "ось це малятко", - пишуть вони.

До цього ми писали, що модель Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) повністю роздяглася заради фото з американським прапором

Зірка вирішила привітати жителів США з Днем незалежності і опублікувала кілька гарячих фото без одягу. 

Пишногруда безсоромниця позувала на балконі, позаду неї виднілися дерева. Кассандра оголила свої пишні груди і навіть не намагалася її прикрити руками. Модель блиснула бюстом у всій красі, і не дарма, адже соромитися нічого-форми у неї просто досконалі. Правда, Сьенега прикрила найпотаємніше двома грайливими сердечками. 

Нагадаємо, що Кассандра Сьєнега з Playboy показала свої найпишніші місця екстремально близько: "Райдужна дитинко"

Як повідомляла Politeka, зірка Playboy Кассандра Сьенега розкинула ноги і посвітила солодкими місцями в прозорій білизні: "Полуничка"

Також Politeka писала, що зірка "Playboy" Кассандра Сьенега стиснула неосяжні принади тісним купальником: "Ого розмірчик"