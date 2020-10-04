Популярна супермодель Ельза Хоск з Victoria's Secret, яка зараз знаходиться на другому триместрі вагітності, влаштувала сміливу фотосесію

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Дівчинка", - розкрила стать майбутньої дитини красуня.

Уточнимо, що на опублікованих фотографіях Хоск позує спершу в приспущених штанях й топі, які поступово знімає.

"Сама досконалість», «вау, яка ти красива», «ти найкрасивіша жінка в світі – просто офігенна», «вау, ти виглядаєш на мільйон", " буде маленькою принцесою. Вся в тебе", - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, модель Ельза Хоск, яка представляє бренд нижньої білизни Victoria's Secret, приголомшила новиною про свою вагітність

Ельза як і багато зірок знялася в сміливій фотосесії без одягу. Красуня продемонструвала свій животик, а груди прикривала руками. Зверху красуня накинула хутряну накидку. Варто відзначити, що виглядала Ельза приголомшливо.

"Деякий час тримала в секреті цього ангела в моєму животі... відчуваю себе неймовірно схвильованою і щасливою мати дитину і почати нову главу життя з чоловіком моєї мрії! На півдорозі", - підписала пост модель.

Нагадаємо, що Ельза Хоск позбулася одягу і завалилася на ліжко: "спокусниця".

А ще Politeka писала, що Ельза Хоск в романтичному міні поманила в ліжко: спокусниця.

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