Популярна українська співачка Світлана Лобода вирішила змінити зачіску

Як передає Politeka.net знаменита виконавиця часто дивує фанатів яскравими образами і сміливими витівками. Зірка не боїться експериментувати зі своєю зовнішністю, а результатами ділитися зі своїми шанувальниками в Інстрагам, яких налічується вже 6 мільйонів чоловік. Так, Лобода вирішила підстригти свої довгі світлі локони, тепер знаменитість носить зачіску каре.

На новому фото зірка показала себе в новому образі і запитала фанатів, чи подобається їм зміни в її зовнішності.

Світлана зробила селфі, на якому позувала в чорній облягаючій кофті з оголеним плечем, під яку вирішила не надягати бюстгальтер. Вона злегка прикрила волоссям одну частину яскраво нафарбованого обличчя.

Треба сказати, що практично завжди публікації Лободи отримують десятки тисяч лайків і сотні захоплених коментарів, як виявилося і цього разу.

Більшості фанатів прийшли до душі зміни в зовнішності співачки, один з них зазначив, що вона стала схожа на Самойлову.

Не так давно ми повідомляли, що Свєталана Лобода вирішила показати, який образ вибрала для польоту в літаку. Зірка опублікувала яскравий знімок, на якому вона сидить біля вікна літака в чорній сорочці з рюшами. Співачка досить посміхається і рукою підтримує підборіддя.

Зазвичай пишні білі локони співачка поклала з"ефектом мокрого волосся". Артистка також освітлила брови, а на обличчі не використовувала макіяж. Вона виглядає молодою і свіжою. Шкіра знаменитості без натяку на в'янення просто світиться здоров'ям.

Нагадавши, Світлана Лобода в міні-шортах звела з розуму рухами на кулі і вниз головою.

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль, Лобода, Асмус, Лорак та інші зірки підкорили видом в прозорих мереживах: Безсоромні фото.

Також Politeka писала, що Лобода без ліфчика прогулялася в ефектній міні-сукні на курорті.