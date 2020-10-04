Популярна українська виконавиця Настя Каменських похвалилася розкішною фігурою, приспустивши наряд
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Вже завтра, 5 жовтня ми з вами почнемо прокачувати своє тіло, адже стартує мій 30-денний спортивний інтенсив. Це буде бомба", - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Каменських позує в приспущеному платті й бікіні гірчичного кольору, прикривши при цьому очі окулярами. Шанувальники прийшли в справжній " бум " від побаченого.
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"Афродіта», «ти прекрасна», «красуня», «розкішна», «красива», "богиня", - пишуть вони.
Як повідомлялося до цього, 33-річна українська співачка Настя Каменських показала, як розважається на відпочинку в новому міні-бікіні.
Попри те, що зірку постійно критикують за її манеру оголятися на камеру і демонструвати своє тіло без одягу, Настя ніяк не реагує на зауваження і продовжує дражнити Instagram-користувачів зухвалими кадрами.
Зараз співачка полетіла з чоловіком Олексієм Потапенко на курорт, звідки ділиться пляжними фото і відео. В Instagram Насті в розділі Сторі з'явилися звичні спекотні знімки на пляжі.
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