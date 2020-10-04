32-річна українська телеведуча Леся Нікітюк здивувала хорошою спортивною формою
Так, на фотографії, яку знаменитість виклала на своїй сторінці в Instagram, Леся зі своїми племінницями сидить на підлозі і демонструє разом з дівчатками неймовірний шпагат, повідомляє Politeka.
Ззаду, за спиною у Лесі на стіні прикріплена карта світу.
"Діти просто обожнюють вгадувати де була їхня тітка, а де ні😁", - підписала знімок знаменитість.
54-річна Ольга Сумська показала себе без фотошопу: "Як відьма..."
Українська Кардашьян у бікіні розбурхала небезпечною позою: "Якщо придивитися, можна побачити..."
Долар почав "качати" гривню, експерти попередили українців: "курс досягне..."
Гаряча "наречена" Харламова позбавила чоловіків дару мови: "Як це плаття взагалі тримається на сі..."
Шанувальники оцінили свіжий образ Лесі, засипавши її захопленими компліментами:
"Тільки що дізналася скільки тобі років, а думала що десь 24 чи 23)) дуже гарненькі 🔥 👍 У вашої племінниці така розтяжка 👏 🔥 гімнастка 😍 💯 ви не тільки красива, а ще і дуже добра. Сама класна Малятко👍 👍 👍 👏 👏 👏", - написали вони.
Однак, знайшлися і ті, які звернули увагу на деякі неточності на карті.
"Леся, що на карті з Росією? Чому вона маленька? Ми повернули не тільки Крим і Донбас??♪ Мы тут цікавимося, що там з росією?) якого року карта?😜 ",- повідомляють фоловери.
Раніше ми писали, що 32-річна українська телеведуча Леся Нікітюк ошелешила заявою. Зірка опублікувала свіжі" сторіз " в Instagram, в яких показала, як проводить час з маленькою дівчинкою Анею і заговорила про своє ставлення до дітей.
Зокрема, Нікітюк поскаржилася на труднощі, про які знають тільки мами.
"Так собі я виглядаю звичайно ... чесно кажучи, я не уявляю, як ви, мами, справляєтеся з дітьми, у кого по двоє, по троє...",- заявила Леся, показавши себе в повний зріст. На втомленій зірці був короткий халатик сірого кольору і рожеві шкарпетки.
Крім того телеведуча обурилася коментарями, які їй пишуть в соцмережах, натякаючи на її вік і що "годинник-то цокає".
"Ще мені дуже подобаються люди, які пишуть мені:" Пора вже своїх таких мати!"А ви стежите на якомусь лічильнику, який конкретно вибиває, кому, де, скільки, що мати або коли... Може вам телеграму приносять, про яку я не знаю, де написано: "Передайте Никитюк, що вже давним-давно пора своїх таких мати!"Я ніколи, напевно, нікому не написала б взагалі в коментах, що вам пора народжувати, а вам - той час, і то пора ... Звідки я знаю про людські проблеми. Може людина, не дай бог, не може мати дітей, а може він чайлдфрі...", - спалахнула Никитюк.
Також ми повідомляли, що Нікітюк приголомшила оголеним фото поруч з чаном, наповненому водою, і великою стравою з вареними раками.
Красуня прийняла спокусливу позу, прикрившись підносом, і пустотливо посміхнулася в камеру.
Нагадаємо, мокра Нікітюк у» невидимому " купальнику затьмарила красунь-подруг у басейні.
А ще Politeka писала, що завзята Нікітюк верхи на жеребці ошелешила змінами у фігурі.
Також Politeka повідомляла, що безтурботна Нікітюк перетворилася на харизматичного ковбоя і показала своїх дівчаток.