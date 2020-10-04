32-річна українська телеведуча Леся Нікітюк здивувала хорошою спортивною формою

Так, на фотографії, яку знаменитість виклала на своїй сторінці в Instagram, Леся зі своїми племінницями сидить на підлозі і демонструє разом з дівчатками неймовірний шпагат, повідомляє Politeka.

Ззаду, за спиною у Лесі на стіні прикріплена карта світу.

"Діти просто обожнюють вгадувати де була їхня тітка, а де ні😁", - підписала знімок знаменитість.

Шанувальники оцінили свіжий образ Лесі, засипавши її захопленими компліментами:

"Тільки що дізналася скільки тобі років, а думала що десь 24 чи 23)) дуже гарненькі 🔥 👍 У вашої племінниці така розтяжка 👏 🔥 гімнастка 😍 💯 ви не тільки красива, а ще і дуже добра. Сама класна Малятко👍 👍 👍 👏 👏 👏", - написали вони.

Однак, знайшлися і ті, які звернули увагу на деякі неточності на карті.

"Леся, що на карті з Росією? Чому вона маленька? Ми повернули не тільки Крим і Донбас??♪ Мы тут цікавимося, що там з росією?) якого року карта?😜 ",- повідомляють фоловери.

Раніше ми писали, що 32-річна українська телеведуча Леся Нікітюк ошелешила заявою. Зірка опублікувала свіжі" сторіз " в Instagram, в яких показала, як проводить час з маленькою дівчинкою Анею і заговорила про своє ставлення до дітей.

Зокрема, Нікітюк поскаржилася на труднощі, про які знають тільки мами.

"Так собі я виглядаю звичайно ... чесно кажучи, я не уявляю, як ви, мами, справляєтеся з дітьми, у кого по двоє, по троє...",- заявила Леся, показавши себе в повний зріст. На втомленій зірці був короткий халатик сірого кольору і рожеві шкарпетки.

Крім того телеведуча обурилася коментарями, які їй пишуть в соцмережах, натякаючи на її вік і що "годинник-то цокає".

"Ще мені дуже подобаються люди, які пишуть мені:" Пора вже своїх таких мати!"А ви стежите на якомусь лічильнику, який конкретно вибиває, кому, де, скільки, що мати або коли... Може вам телеграму приносять, про яку я не знаю, де написано: "Передайте Никитюк, що вже давним-давно пора своїх таких мати!"Я ніколи, напевно, нікому не написала б взагалі в коментах, що вам пора народжувати, а вам - той час, і то пора ... Звідки я знаю про людські проблеми. Може людина, не дай бог, не може мати дітей, а може він чайлдфрі...", - спалахнула Никитюк.

Також ми повідомляли, що Нікітюк приголомшила оголеним фото поруч з чаном, наповненому водою, і великою стравою з вареними раками.

Красуня прийняла спокусливу позу, прикрившись підносом, і пустотливо посміхнулася в камеру.

Нагадаємо, мокра Нікітюк у» невидимому " купальнику затьмарила красунь-подруг у басейні.

А ще Politeka писала, що завзята Нікітюк верхи на жеребці ошелешила змінами у фігурі.

Також Politeka повідомляла, що безтурботна Нікітюк перетворилася на харизматичного ковбоя і показала своїх дівчаток.