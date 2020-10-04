Британська супермодель Демі Роуз похвалилася розкішною фігурою під час відпочинку з подругою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Я просто люблю джин", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Роуз позує поруч з подругою, вбравшись при цьому в тісний топ. Поруч з нею можна помітити не менш фігуристу подругу.

Однак шанувальників красуня позбавила можливості що-небудь сказати, оскільки ролик був викинутий в Сторіс.

До цього ми розповідали, що модель Демі Роуз здивувала черговими спокусливими кадрами

Відома модель, яку часто називають британською Кардаш'ян, досить часто ділитися зі своїми шанувальниками стильними й часто вкрай пікантними образами.

Цього разу зірка порадувала шанувальників відео з процедур. Як вказала сама Демі, вона працює над своїм тілом і завдяки даним маніпуляціям позбавляється від целюліту.

На опублікованих кадрах вона лежить на животі на ліжку, а чоловік-фахівець спеціальним приладом обробляє проблемні місця моделі, в яких можна і загубитися.

Демі кожен день любить проводити яскраво і насичено, причому робить це зірка на пляжі.

Нагадавши, Демі Роуз ледь втримала пишних "близнючок" в крихітному вбранні.

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