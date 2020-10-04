Відома українська співачка Вікторія Смеюха, солістка групи "НеАнгели" влаштувала яскраву фотосесію на морі

Як відомо, зараз знаменитість насолоджується відпочинком на курорті в Туреччині. Артистка регулярно ділитися з шанувальниками свіжими знімками в Instagram, а також розповідає їм про свої враження і що обожнює робити найбільше на відпочинку.

Так, Вікторія оприлюднила серію фотографій, на яких засвітила свою бездоганну фігуру, сидячи на водному мотоциклі. Красуня потрясла своєю фірмовою посмішкою і похвалилася рівною засмагою в зеленому бікіні.

"Я обожнюю водити скутер на межі 🌊 🔥 🔥 🔥 🏁

Якщо щось і роблю, то захоплююся ним від щирого серця!😄✊🏻», - розповіла фанатам Смеюха.

Треба сказати, що користувачам мережі припали до душі нові фотографії і вони стали коментувати зовнішність співачки, а також бажати їй добре відпочити.

"Супер!!!!! Молодець", " Не знаю хто це? але ж * па нічо так піде", "Бомба", " Двчина можна з вами?))) 👍 😅 😅 😍 ", "Добре відпочити", - написали в мережі.

Раніше ми розповідали про те, що Вікторія поділилася знімком, на якому позувала в блакитній сукні і без білизни. Смеюха спокусливо спустила бретельку наряду, роблячи знімок чуттєвим і спокусливим. Волосся у Вікторії були розпущені, а сама співачка дивилася прямо в об'єктив камери, позуючи на тлі нескінченного моря.

Нагадаємо, Віка з "НеАнгелів" підкорила шикарним виглядом в червоному.

А ще Politeka писала, що фігуриста Віка з "НеАнгелів" в яскравому бікіні побешкетувала біля басейну.

Також Politeka повідомляла, що Віка з "НеАнгелів" показала, як треба позувати в крихітному купальнику.