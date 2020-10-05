Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, показала спекотне Селфі в дзеркалі

Дівчина прославилася в Instagram тим, що незважаючи на унікальну зовнішність і пишні форми, вона не оголюється для фотосесій і не знімається на пікантних кадрах будинку. Гюль вирішила вести аккаунт в певному стилі, дівчина демонструє чи не кожен день нові вбрання. Як правило, це сукні з сміливими декольте і зухвалими вирізами на стегнах.

Не переходячи кордонів пристойності, Бахарі приміряє дані сукні і показує себе в них на відпочинку або просто в ресторані ввечері. Ефектна брюнетка вже не раз вражала такими образами, адже шостий розмір бюста прикрити досить важко, тому і здається, що дівчина робить акцент саме на ньому.

На одному з фото Гюль вдалося і справді вразити виглядом, адже вона з'явилася на селфі не в сукні, а в мереживах чорного кольору і навіть показала себе в білизні. Настільки рідкісний кадр не обійшли стороною фанати:

«вау чудово;Якого розміру це @gul_bahari 💕; Ти така неймовірно красива💓👑💓👑💓; Припиніть витрачати час даремно і очольте свій клас👌; Справжня жінка шикарна; Люблю тебе ❤️; Так сексуально 🔥🔥🔥🔥💋💋💋💋; Супер гаряче; Так чудово👑😊💕💕💕💕💕; Ти дійсно виглядаєш так красиво, Подобається твій образ 😍😍😍; Чудове селфи; Omg queeen !! ❤️❤️».

Раніше ми також писали, що дівчина щодня публікує нові спекотні фото, зроблені на відпочинку в ресторані або під час прогулянки. Так як Гюль є моделлю, що рекламує одяг для магазинів, вона не обмежена вибором. При цьому у Бахарі свій стиль - вона показує на собі тільки стильні і дорогі сукні, завжди акцентуючи увагу на зоні декольте.

На одному таких фото дівчина показала, як підкреслила достоїнства в бежевій блузці без рукавів і на тонких лямках. При цьому вставка з тонкої сіточки в тон поряд ідеально доповнила ніжність образу. Зона декольте виявилася вигідно підкреслила, тому фанати звернули увагу не тільки на солодке печиво, про яке говорила сама Гюль:

"О, дивись, моє мигдальне печиво так само самотньо, як завзятий ненависник Інстаграмм. 🥺 😋 # missygirl # missyempire", - жартівливо написала Бахарі.

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