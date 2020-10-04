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Колишня солістка жіночого гурту Nikita Анастасія Кумейко захопила новим образом на фото

Як передає Politeka.net, раніше Анастасія Кумейко співала в популярному дуеті, а зараз стала відомим діджеєм в Україні. Крім того, знаменитість є активним користувачем Інстаграма, де не перестає дражнити своїх фанатів досить відвертими і провокаційними образами.

Так, на одному з останніх знімків, артистка вирішила показати своїм шанувальникам кадр, зроблений під час зйомок її нового кліпу.

Анастасія в білій сукні пірнула у воду, зображуючи, по всій видимості, русалку.

Треба сказати, що нове фото вразило користувачів мережі, про що вони поспішили повідомити в коментарях.

"Шедеврально», «Як красиво», "Королева русалок", - висловилися вони.

До цього ми писали, що співачка Анастасія Кумейко, колишня учасниця групи Nikita, здивувала зухвалою витівкою в ліфті.

Знаменитість виклала сміливе фото, на якому постала у відвертій позі. Вона зробила селфі навпроти дзеркала в ліфті, задерши ногу вище власної голови. Анастасія продемонструвала відмінну розтяжку і свої стрункі ноги у всій красі.

Образ Анастасії Кумейко заслуговує на окрему увагу. Красуня регулярно балує шанувальників пікантними нарядами, на цей раз крім шорт вона одягла тонку чорну футболку з квітковими візерунками, короткі чорні чобітки на підборах, крислатий капелюх і сонцезахисні окуляри. Волосся зірка зібрала в хвіст на потилиці.

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