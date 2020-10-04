Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе в незвичайному вбранні

На фото Гюль здалася в зелених лосинах і топі. Красуня доповнила образ яскравим макіяжем, а сама позувала у ванній. Модель залишила волосся розпущеним і знімала себе на телефон. Бахарі не бентежило, що груди прямо випирає з топа. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я просто хочу носити", - написала красуня.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться сказати: "як стирчать, аж серце схопило".

Повідомлялося, що популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардаш'ян, показала розкішний образ на відпочинку.

На одному таких фото дівчина показала, як підкреслила достоїнства в бежевій блузці без рукавів і на тонких лямках. При цьому вставка з тонкої сіточки в тон поряд ідеально доповнила ніжність образу.

Ми писали, що популярна модель Гюль Бахарі вляглася на ліжко заради ефектного кадру.

На одному з фото Бахарі показала себе у всій красі, влягшись на ліжку і похвалившись видом на свою фігуру зверху. При цьому дівчина зірвала " куш " і отримала безліч коментарів:

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