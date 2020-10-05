Відома телеведуча Настя Ивлєєва, зірка "Орла і Решки", показала фото з відпочинку з Елджеєм

На кадрах Елджей був у шортах, кросівках, капелюсі і футболці. Музикант присів навпочіпки, посміхався і закрив очі. На тлі можна побачити Настю, яка підстрибнула в футболці, шортах, бейсболці і кросівках. Зірка в стрибку підняла руку і розсунула ногу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Гей, як справи?",- підписала красуня.

Фанати поставили понад 400 тисяч лайків і написали коментарі:

"Неможливо не любити Івлєєву і Елджея"," Господи, ну ось як можна не любити цих милашок"," чоловік і дружина - одна сатана"," Реклама мерседес на тлі"," коли чоловік і дружина на одній хвилі"," ви вогонь хлопці", " Фото дуже круте. Справи норм, але не так круто , як у вас, судячи з облич і локації", "тут прям суцільні багатії зібралися", "Божечки-кішечки! Ну просто мої зайчика".

Повідомлялося, що 29-річна російська телеведуча і блогер Настя Івлєєва і її чоловік репер Елджей влаштували собі реально розкішний відпочинок.

Подружжя полетіло на Мальдіви і зняли віллу Lux North Male Atoll на березі Індійського океану, доба проживання на якій коштує 760 тисяч рублів.

Нагадавши, Івлєєва з "Орла і Решки" зганьбилася, засвітивши труси у відвертому образі

А ще Politeka писала, що екс-коханець принизив Івлєєву з " Орла і решки"

Також Politeka повідомляла, що ридаюча Настя Івлєєва з "Орла і решки" звернулася за допомогою



