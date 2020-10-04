Російська танцівниця і світська левиця Анастасія Волочкова показала свою кохану людину

Відповідне відео знаменитість розмітила у себе в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскрольте сторінку до кінця)

На кадрах Волочкова відображена в жовтому костюмі з капюшоном з чоловіком і в тапках. Пара сидить один навпроти одного за столом, тримаючись за руки. Судячи з усього, відео зроблено у дворі розкішного будинку балерини, яким вони неодноразово хвалилася.

Всім своїм шанувальникам Волочкова повідомила, що її обранець молодий, стрункий, красивий, позитивний, з почуттям гумору, добропорядний і нескінченно сексуальний чоловік. Однак його ім'я і як він виглядає приховала.

"Осінній джаз любові🍁❤️ добрі люди, яка різниця, хто моя кохана людина, як його звуть і як він виглядає?🤷 Давайте радіти один за одного! Коли є гармонія і любов.🙏❤️🔥 Це ж божественний дар! 🙏 Бережіть коханих. І пам'ятайте, що щастя і любов люблять тишу.🙏 Любити і бути коханою-це щастя!❤ ️ ",- звернулася вона до фоловерів.

Нагадаємо, що заслужена артистка Росії Анастасія Волочкова прославилася, в першу чергу, не мистецтвом, а своїми скандальними витівками і провокаційними публікаціями в соцмережах.

Також вона знаменита своїм шпагатом, який демонструє при будь-якому приводі.

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми:"своє місце в цирку".

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