Молода модель Дар'я Хлистун, яка нещодавно почала зустрічатися з героєм шоу «Холостяк-10» Максом Михайлюком, похвалилася стрункою фігурою
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала вельми цікавий знімок. Дівчина була одягнена в блискучий топ, який більше нагадував ліфчик, і коротку чорну спідницю. Образ доповнили красиві босоніжки. Хлистун позувала в неймовірно пристрасних і гарячих образах, заткнувши за пояс переможницю шоу "Холостяк" Дашу Ульянову. Варто відзначити, що наряд був вельми відвертим. Модель змогла продемонструвати своє молоде тіло у всій красі.
"Плівку проявила", - підписала знімок зірка.
За чотири години пост моделі зібрав майже 3 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Як красиво", "Тут відразу три хороші телиці - вгадайте яка з них Наташа?", "Цікаво Максим не втрачає свідомість від такої краси», «вау яка дивовижна», «як завжди, шикарна», "вогняне огнище", - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що Даша Хлистун розповіла про знайомство з Михайлюком. За її словами, вони з Максом познайомилися дуже буденно. Він написав їй у соціальній мережі, після того, як вона підписалася на його профіль. Так і почалося спілкування парочки.
Нагадаємо, що Даша Хлистун в прозорій сукні зачарувала глибоким декольте: малишка на мільйон.
Як повідомляла Politeka, Михайлюк з "Холостяка" вперше за довгий час показав себе: "чого такий злий, бро?".
Також Politeka писала, що Макс Михайлюк з "Холостяка" показав свою пристрасть юній коханці:"Дашка в сто разів краще".