Популярна українська співачка Тіна Кароль порадувала домашнім відео з вихованцем

Дуже рідко Тіна показує особисті кадри з дому або ж демонструє на фото, як відпочиває на вихідних. Тому кожне фото в розділі Сторі в соціальній мережі Instagram розбурхує публіку не на жарт.

Як відомо, Тіна не показує в профілі нічого зайвого, а всі кадри, які публікує в Сторі відразу ж розлітаються по фан-сторінках. На головному акаунті зірки» фантіна " Біл представлений милий ролик, на якому зірка побажала відмінного виступу для колеги Юлії:

"Наш котик😻 відео від Тіночки для @the_hardkiss ❤️", - сказано в повідомленні під роликом з Тіною і домашнім вихованцем – милою сірою кішечкою.

Ось що пишуть фанати:

"Як звуть цього котю? Взагалі-то у такої господині кіт повинен бути Золотий, як лев і з вусами в сметані; Цікаво кіт розуміє в кого на руках сидіти🤔 😂❤️; моя кішка так само сидить на руках) 2 секунди і все - до побачення 😁; кішечка народилася в сорочці...зірвала джекпот, куш...хтось ще мріяв бути її джекпотом....Ти мій джекпот....; Бусінка; у мене в точності такий як котик; Катейка прелість😍».

Раніше ми писали, що артистка для кожного виходу в світ, а також кожного ефіру шоу «Танці з зірками», в якому виступає в ролі ведучої, підбирає найкраще вбрання. Зірка віддає перевагу сукням в підлогу найяскравішого і незвичайного дизайну. При цьому нерідко наряди вельми сміливо виділяють її бюст із загальної картини образу.

На фан-сторінці Тіни були показані кадри з фотосесії Тіни, зробленої перед черговим ефіром "танців". Тоді зірка вибрала шикарну сукню від відомого українського дизайнера Івана Фролова. Знизу наряд обтягує бежевий і короткий, а поверх нього надітий довгий атласний червоний шлейф спереду і ззаду. Образ доповнювали численні прикраси і розпущені укладені локони.

У ролику видно саму зірку без всяких зайвих прикрас і сценічного блиску. Також можна помітити, як співачка виглядає в живу, а не так, як на оброблених і відфотошоплених кадрах. Фанати були в захваті.

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