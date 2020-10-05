Артисти з'являються на сцені і фотосесіях в бездоганних нарядах і далеко не завжди образи зірок вважаються скромними

Останнім часом артистки все частіше вибирають вбрання, які показують фігури, що вони ховають під одягом. Відкриті піджаки, розстебнуті сорочки, тонкі мережива або ж прості образи без одягу. Зірки намагаються показати себе у вигідному світлі, тому їх вбрання не перетинають межі дозволеного на публіці і в мережі.

Представляємо вашій увазі топ-добірку фото зірок, які показали ідеальну фігуру у відкритих нарядах.

Анна Седокова звикла хвалитися формами, зовсім їх не приховуючи під одягом. Співачка довгий час займалася схудненням, тому ховати тіло вона не бажає. Розстебнуті сорочки, відкриті сукні і короткі топи стали частиною образів Седокової.

Надя Дорофєєва віддає перевагу підліткові і навіть по-дитячому яскраві образи. Дівчина носить короткі спідниці, топи і сукні-толстовки. Однак, не відмовляється струнка співачка і від ефектних кадрів, на яких позує без одягу, або показує зайве.

Емілі Ратаковскі є супермоделлю, яка звикла показувати зайве. Тому дівчина навіть на домашніх Селфі демонструє природну красу і з легкістю розстібає сорочки або позує в прозорих сукнях і блузках.

Даша Астаф'єва любить естетичні фото, тому оголюється лише для вишуканих образів. Також співачка і модель вибирає вбрання, нехай і відкриті, здатні більше додати родзинки її вигляду, ніж показати оголене тіло.

Настя Каменських після схуднення змінила свій стиль досить кардинально, тому в її образах з'являються кроп-топи, прозорі ліфи і сукні без гудзиків досить часто. Зірка також знімається в кліпах в досить пікантних образах.

Тіна Кароль дуже рідко показує зайве. Зірка взагалі не знімається у відвертих фотосесіях, але надає пікантності звичайній зйомці, оголюючи бюст або показуючи стегна. Тіна вважається чи не іконою стилю, тому всі образи знаменитості обговорюються досить бурхливо.

Незважаючи на нескромні кадри у фільмі "Текст" за який Христину критикують донині, в реальному житті актриса одягається стильно і скромно. А максимум, який вона собі дозволяє на фото в Instagram - лише коротенькі топи і відкриті сорочки. Проте, навіть цього вистачає, щоб влаштувати скандал в коментарях, чим і займаються користувачі Мережі.

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