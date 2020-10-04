Знаменитий російський виконавець Микола Басков вирішив побалувати себе риболовлею

Як повідомляє Politeka, співак оприлюднив на своїй сторінці в Instagram знімок свого відпочинку.

На фото Басков стоїть на містку катера, на виконавці – чорні штани, кросівки і камуфляжна куртка. У лівій руці Микола тримає спінінг, в правій у співака дві рибини, які він зловив.

Знаменитість щасливо посміхається, його зачіска розпатлана.

"Вдала рибалка💥 💥 💥", - підписав знімок Микола Басков.

Фанати жваво відреагували на успіх свого кумира і в коментарях привітали Баскова з вдалою риболовлею.

"🔥🔥🔥👏🏼👏🏼👏🏼 👏👏👏 супер! 😊 Бажаю зловити вам золоту рибку! 🐠 ✨ ✨ ✨ Коленька вигляд шь шикарно 😍 # нашпозитивчик ❤ ️ дорогий нік чулесного недільного дня ❤ ❤ ️ навіщо мертву рибку повісили 😆 вітаю з вдалим уловом! 🐟 Відмінного відпочинку і гарного настрою! ❤️ Вже в Астрахані? Впіймати рибу це до грошей 😉 👍 Коля, це відмінна тема для вихідних 🔥 🔥 🔥 рибалка-це топчик 😍👍🏻🔥💥🎣 👍👏", – написали вони.

Раніше ми писали, що відомий російський співак Микола Басков похвалився успіхами свого нового кліпу. У себе в Instagram артист опублікував фото з молодим блогером Данею Мілохіним. На фото артисти стояли в костюмах зі спільного кліпу. Обидва були озброєні. В руках у них красувалися рушниці.

"6 мільйонів переглядів", - похвалився задоволений Басков.

Втім, Виконавець не дочекався відповідної реакції від своїх шанувальників. Замість цього, його жорстко розкритикували скривджені білоруси. У коментарях залишили масу гнівних слів.

"Якщо ти думаєш, що ти і далі будеш ігнорувати заслужений хейт і все розсмокчеться, не вийде! Клеймо на все життя! Не забудемо! Не пробачимо! У Білорусі тебе більше ніколи не буде», «продався Ніколашка», «дичина», «все тусиш Микола. Ну ну Тусі "«» ганьба, за те, що зрадив білорусів«, " А! Ось так! Вже і рушницю в руки взяв!!! Піснею не вбив вільних білорусів, так стріляти надумав?", "Коля три копійки, скільки коштує совість?",- пишуть розлючені шанувальники.

Нагадаємо, що задоволений Басков вразив нічними втіхами і показав свою дівчинку: "неможливо солодка»

Як повідомляла Politeka, Басков "поплив" від чарівної Лорак і заговорив про вінчання: "може все-таки так?"

Також Politeka писала, що біда у Баскова: невтішний артист вразив одкровенням, «Царство Небесне тобі…»