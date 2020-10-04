Відома співачка Альбіна Джанабаєва, яка раніше виступала у складі ВІА Гри, розбурхала відвертим образом

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram знаменитість опублікувала знімок, на якому постала в спокусливому вигляді.

Варто зауважити, що за роки, проведені в ВІА Гре Альбіна Джанабаєва заменто покращала. Спочатку фанати популярної жіночої групи вважали, що вона не зовсім "вписується" в групу, так як у неї, нібито, відсутні видатні форми і краса, властиві іншим учасницям колективу. Однак, Альбіна незабаром довела, що це не так, і що вона – така ж красуня, як і інші виконавиці відомої групи.

Так, сьогодні Альбіна одягла спідницю з інтригуючим вирізом і стильну шкіряну куртку. Довершили образ співачки стильні сережки.

"Сьогодні будуть лазери, інтриги, шкіряні костюми і нова історія з новою піснею 😎 Не пропустіть!" 😉 - підписала знімок знаменитість.

Фанати по достоїнству оцінили новий образ своєї любимыиы і за короткий термін відзначили це безліччю лайків і хвалебних коментарів.

"еееее 😍 😍 😍 довгоочікуваний" абсент "ра урааааа "абсент", який ми так довго чекали 😍 😍 😍 хто б сказав що буду чекати вечір НД щоб подивитися 3 акорду... Хто б знав... 😁 🙌 🏽 ❤ ️ ",- написали фоловери.

Раніше ми писали, що Альбіна Джанабаєва постала в наряді пастельних тонів. Зірка постала в комбінезоні молочно-кремового відтінку розташувалася в кріслі тримаючи перед собою лілову квітку.

Співачка закрила їм мало не пів обличчя, залишивши очі, в яких читається її романтична душа. Джанабаєва з легкою посмішкою кинула грайливий погляд в камеру. Кадр припав до душі шанувальникам.

Знаменитий співак-55-річний артист Валерій Меладзе почав приділяти родині все більше уваги після карантину. Нещодавно співак заявив, що тепер у нього з'явилася довгоочікувана можливість провести час з рідними без поспіху і приділити час сім'ї належним чином.

Артист зазначив, що 20 років тому у нього не було багато чого, що є тепер, завжди були якісь плани на майбутнє. Зараз же він може повноцінно проводити час зі своїми дітьми, чого раніше не було, як і не було повноцінної сім'ї:

"Ми з Альбіною нарешті стали всім користуватися і жити як сім'я. Я роблю зауваження дітям, вони не слухають. Мені раніше здавалося, що кожне моє зауваження буває так рідко, що воно на вагу золота, а тепер я роблю їх регулярно, стабільно", — розповів Валерій.

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