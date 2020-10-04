Актриса студії "Квартал 95" і глава "Жіночого кварталу" Олена Кравець поділилася рідкісними сімейними фото
Як передає Politeka.net, фото з прогулянки на катері зірка опублікувала у себе в Instagram. Красуня відпочивала з чоловіком Сергієм і маленькими дітьми Катею і Ванею, яким влітку виповнилося по 4 роки. Варто відзначити, що Кравець досить рідко ділиться сімейними фото і показує своїх молодших дітей, тому ці фото стали особливими.
"Закрили сезон човників", - підписала фото Олена.
На фото видно, що діти зірки дуже підросли. На першому фото 41-річний чоловік позував з сином і собакою. А на другому знімку все сімейство потрапило в кадр. Виглядали всі умиротвореними і щасливими.
"Троє в човні, враховуючи собаку", - підписала артистка кадр з чоловіком і сином.
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Додамо, що нещодавно Кравець з чоловіком відсвяткували 18-ту річницю весілля. Олена і Сергій є однією з найміцніших пар українського шоу-бізнесу.
Раніше ми писали, що Олена Кравець вразила променистою посмішкою. Зірка стояла за лаштунками в чорній сорочці, трохи розстебнутій зверху. Її волосся було зібране в пучок. Вона виглядала дуже щасливою і усміхненою. Так як фото було опубліковано на сторінці «Жіночого кварталу», можна припустити, що знімок був зроблений за лаштунками шоу.
Нагадаємо, що ніжна Олена Кравець полонила красою в блузі з незвичайним врізом:"яка ж ти прекрасна".
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