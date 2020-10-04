Турецький актриса Нур Феттахоглу, яка отримала широку популярність завдяки серіалу «Величне століття», захопила зовнішністю на новому фото

Як відомо, серіал "Величне століття" додав слави і популярності більшості акторів, які там зіграли провідні ролі, передає Politeka.net.

Не виключенням стала турецька актриса Нур Феттахоглу. Вона зіграла в серіалі роль однієї з дружин правителя на ім'я Махідевран Султан.

Актриса славиться своєю красивою зовнішністю і не залишається без наглядної уваги своїх шанувальників. Крім цього вона веде свою сторінку в Instagram, де кожен день викладає нові знімки і радує око своїх підписчиків.

На новому фото Нур попозувала крупним планом в наряді з глибоким декольте і суцільно всіяному паєтками. Волосся її були укладені красивими локонами, а на обличчі - мінімум косметики.

Користувачі мережі не залишилися байдужими і почали коментувати зовнішній вигляд артистки.

"Ви дуже красиві сьогодні ♥ ️😍 Нам приємно бачити Вас такою 💓 💓 😍", "Милашка" "Моя улюблена актриса" - пишуть в мережі.

До цього ми повідомляли, що Нур Феттахоглу порадувала зовнішнім виглядом в ліжку.

Актриса не перестає дивувати несподіваними образами, на цей раз вона постала в білій сукні з синіми квітковими візерунками, яке показало знаменитість в зовсім іншому світлі.

Нур розляглася на ліжку і з втомленим виглядом втупилася в стелю. У неї під боком примостився пухнастий сірий кошеня, який згорнувся калачиком і задрімав. Мабуть, йому дуже комфортно поруч зі знаменитою господинею.

Нагадавши, як виглядають зірки" чудового століття " після завершення серіалу: схуднення, зморшки, діти і розлучення.

Як повідомляла Politeka, Нур Феттахоглу здивувала особистим фото в ліжку, засвітивши найдорожче:»це щастя".

Також Politeka писала, що зірка "чудового століття" в бікіні показала реальне щастя.