Турецький актриса Нур Феттахоглу, яка отримала широку популярність завдяки серіалу «Величне століття», захопила зовнішністю на новому фото
Як відомо, серіал "Величне століття" додав слави і популярності більшості акторів, які там зіграли провідні ролі, передає Politeka.net.
Не виключенням стала турецька актриса Нур Феттахоглу. Вона зіграла в серіалі роль однієї з дружин правителя на ім'я Махідевран Султан.
Актриса славиться своєю красивою зовнішністю і не залишається без наглядної уваги своїх шанувальників. Крім цього вона веде свою сторінку в Instagram, де кожен день викладає нові знімки і радує око своїх підписчиків.
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На новому фото Нур попозувала крупним планом в наряді з глибоким декольте і суцільно всіяному паєтками. Волосся її були укладені красивими локонами, а на обличчі - мінімум косметики.
Користувачі мережі не залишилися байдужими і почали коментувати зовнішній вигляд артистки.
"Ви дуже красиві сьогодні ♥ ️😍 Нам приємно бачити Вас такою 💓 💓 😍", "Милашка" "Моя улюблена актриса" - пишуть в мережі.
До цього ми повідомляли, що Нур Феттахоглу порадувала зовнішнім виглядом в ліжку.
Актриса не перестає дивувати несподіваними образами, на цей раз вона постала в білій сукні з синіми квітковими візерунками, яке показало знаменитість в зовсім іншому світлі.
Нур розляглася на ліжку і з втомленим виглядом втупилася в стелю. У неї під боком примостився пухнастий сірий кошеня, який згорнувся калачиком і задрімав. Мабуть, йому дуже комфортно поруч зі знаменитою господинею.
Нагадавши, як виглядають зірки" чудового століття " після завершення серіалу: схуднення, зморшки, діти і розлучення.
Як повідомляла Politeka, Нур Феттахоглу здивувала особистим фото в ліжку, засвітивши найдорожче:»це щастя".
Також Politeka писала, що зірка "чудового століття" в бікіні показала реальне щастя.