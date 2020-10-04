Знаменита супермодель Емілі Ратаковскі порадувала домашнім селфі в дзеркалі

Супермодель з дивно стрункою фігурою привертає увагу до себе без особливих зусиль. Будучи однією з найпопулярніших моделей, що беруть участь в топ показах, вона не соромиться показувати себе в різних нарядах. Зараз тисячі жінок хочуть дізнатися її секрети краси, адже демонструючи своє тіло Емілі підкреслює – у неї натуральна краса.

Дівчина фанатично боїться пошкодити волосся і зіпсувати шкіру, тому доглядає за нею дуже ретельно, втім, на домашніх фото Емілі завжди дивує простим виглядом і скуйовдженим, сплутаним волоссям.

Роблячи селфі в дзеркалі, модель підкорила всіх знову затишним образом і жарким виглядом одночасно. Чорне бікіні вигідно виглядало на дівчині, яка показала себе в дзеркалі без макіяжу і укладок:

"Hermosa; Супер-красива ти і твій пупок; таку жінку взагалі не можна приховувати, створена для любові; яка солодка дівчинка; спасибі, потрібно більше таких кадрів; Малятко просто мрія; я думаю. Худіше вже нікуди!; О, чорт візьми, дівчинка; візьми. Думаю, мені доведеться це купити; Белліссіма🔥 🔥; Просто Цікаво, що ви їсте і чи дозволено вам їсти 3 рази на день або ви їсте один раз на день? Ви любите досконалість на будь-якій дієті. Поділися, будь ласка!; Мій шоколад"»

Ми раніше писали, що дівчина кожен день показує, як проводить час вдома. На відміну від колеги і подруги Белли Хадід, модель не показує більшу кількість фото в Instagram з показів або гримерки. Замість цього модель балує шанувальників домашніми кадрами або фото з пляжу.

Так як Емілі любить природність, на пляжі вона завжди з розпущеним волоссям, без макіяжу і з простими бікіні без принтів. Найчастіше дівчина вибирає лаконічні дизайни. Наприклад, на одних пляжних фото можна побачити, як Емілі приміряла стильне гірчичне бікіні в білий горошок.

Струнка фігура не залишає нікого байдужими. Дівчина зазначає: вона не голодує, насправді вона любить смачно поїсти. Ось що говорила Емілі раніше.

Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

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