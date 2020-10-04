Російська журналістка, телеведуча і екс-кандидат на пост президента РФ Ксенія Собчак здивувала новим образом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на фото в соцмережі, Ксенія відображена на тлі стогу сіна і безлічі гарбузів, що лежать на підлозі.

На зірці - чорна довга сукня, чорний піджак і відкрита блузка, що не приховує принад Собчак.

"Закриття Гольфклубу в Сколково. Натюрморт в гарбузах", - підписала знімок дівчина.

Думки фоловерів розділилися: деяким сподобався образ телеведучої, інші ж розкритикували Собчак за відсутність смаку і вульгарність.

"Я взагалі в шоці... Де ви всі побачили красу? Звичайна баба. Працювала б на укладанні шпал в тілогрійці і ви все роззявивши рот теж би захоплювалися красою? Благаю, доярки бувають набагато красивіше цих скандальних вискочок з бомонду, що не вилазять з спа салонів. Стандартний осінній дизайн. У нас ще виноград скрізь вішають. У Румунії зараз виноградний сезон-ягоди, свіжовичавлений сік всюди ☺ ️ кожен день п'ємо а опівночі два гарбузи перетворяться назад в Соловйова і Кисельова!))) Прям не зрозуміло що краше. Ксенія або тиковкі? 🔥 🔥 🔥 Щаслива красуня! Дуже атмосферно, спідниця вогонь🔥", - написали вони.

Раніше ми писали, що російська журналістка, телеведуча і екс-кандидат на пост президента РФ Ксенія Собчак провела паралелі між білоруським і російським народами. На своїй сторінці в Instagram вона написала пост про те, що явили світу протести в Білорусі і чим це може обернутися в Росії.

За її словами, виконувати накази, які віддає людина, що чіпляється за владу, злочинно.

"Навіть якщо садистськими методами і всіма цими побиттями вдасться зупинити протест, всі вже завжди будуть знати, і сам Лукашенко в тому числі, його влада тримається тільки на страху, а не на виборі людей", – підкреслила Собчак.

Вона порадила росіянам звернути особливу увагу на те, що зараз відбувається в Білорусі:

"Нехай у наших "зірок" поки немає належної сміливості писати повні такого ж праведного гніву пости про протести в Хабаровську, про незаконні посадки після московських мітингів, це нічого, все ще прийде: і сміливість, і бажання. Так завжди закінчується режим того, хто не може вчасно піти і зрозуміти, що змінюваність влади – єдиний мирний шлях розвитку державної влади".

Нагадаємо, що Собчак з затертим обличчям плюнула на все і приміряла діловий костюм: "навіщо вас так жорстко...".

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